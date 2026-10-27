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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات محدودة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا سعر الكيلو الآن

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن تذبذبا محدودا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث اقتصرت التحركات بين جنيهين صعودا وهبوطا.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم، الثلاثاء، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال  سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأضاف أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وذكر أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر الدواجن في الاسواق بين 86 و90 جنيها في الأسواق عند وصولها للمستهلك.

وكانت أسعار الدواجن شهدت موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة.

أسعار الدواجن في مصر  

 تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيهًا من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا  ثم 60 ثم تذبذبت بعدها ثم وصلت 57 ثم صعدت إلى 69 جنيها، وتراجعت إلى 57  ثم تدرجت في الصعود حتى وصلت إلى 83 ثم هبطت إلى 76 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض

ويُقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم، الثلاثاء، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 76 جنيهًا، ومن المفترض أن يتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 86 و90 جنيهًا وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 76 جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الآن بين 86 و90 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 75جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 103 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115  جنيهًا.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و160 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و160 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 27 و29 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 24 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 17 و18 جنيهًا.

كتكوت فيومي 17 جنيهًا.

بط مسكوفي 30 جنيهاً.

بط مولر  30 جنيهاً.

بط بيور  25 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 90 و95 جنيها.

سعر البانيه: بين 220 و240 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 140 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 150 جنيها. 


 

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