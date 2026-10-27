الهند: إجلاء 50 ألف شخص استعدادا لاقتراب إعصار "أرناب"

أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء إجلاء أكثر من 50 ألف شخص من مناطق الساحل الشرقي للبلاد وتعليق عدد من رحلات القطارات استعدادا لإعصار "أرناب" الذي من المتوقع أن يضرب البلاد غدا مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الهندي إن الإعصار زادت شدته منذ أمس الاثينن ومن المتوقع أن يضرب ولاية "أندرا براديش" بحلول صباح الغد مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة تؤثر أيضا على ولاية "أوديشا" المجاورة. وتم نقل السكان من المناطق الخطرة بولاية "أندرا براديش" إلى ملاجئ مخصصة، فيما تشير التقديرات إلى أن 350 ألفا آخرين قد يكونوا بحاجة إلى الإجلاء، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" (سي إن إيه).

كما أعلنت السلطات في ولاية "أوديشا" المجاورة إغلاق المدارس والكليات في خمس ضواحي لمدة يومين وتعليق خدمات القطارات في 53 مسارا استعدادا لهبوب الإعصار، فيما لم يتم تنفيذ أي عمليات إجلاء بالولاية حتى الآن.

وفي نيبال المجاورة، حذرت السلطات السياح من ارتياد المناطق المرتفعة خوفا من أن يتسبب الإعصار في أمطار غزيرة وانهيارات جبلية بمنطقة الهيمالايا، وذلك في الوقت الذي لا زالت البلاد تتعافى فيه من كارثة أغسطس الماضي حيث تسببت فيضانات مفاجئة في انهيار طيني ضخم تسبب في مصرع 1500 شخص على الأقل.

يشار إلى أن منطقة خليج البنغال تعد إحدى أكثر المناطق المعرضة للأعاصير المدارية في العالم، ما يجعل الساحل الشرقي للهند عرضة بشكل خاص للكوارث الجوية المرتبطة بالبحر.