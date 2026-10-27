الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر في أبها وخميس مشيط



أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر في مدينة أبها.

كما ترادف مع ذلك إطلاق الدفاع المدني السعودي إنذار مبكر للتحذير من خطر في محافظة خميس مشيط أيضًا.



وسبق وأطلق الدفاع المدني، فجر وصباح اليوم (الثلاثاء)، إنذارات مبكرة من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية والخرج ونجران للتحذير من خطر، قبل أن يتم التنبيه بعدها بدقائق بزوال الخطر.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح خلال فترة التحذير.

كما شدد على الموجودين خارج المباني بضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة، وتجنب الشائعات وعدم تداول المقاطع المجهولة.

وحذر الدفاع المدني من تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها، مؤكدًا أن من يقدم على ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.