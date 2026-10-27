كريستال بالاس يتحرك لتحصين إسماعيلا سار من إغراءات ليفربول

يتجه نادي كريستال بالاس إلى تأمين بقاء جناحه السنغالي إسماعيلا سار، في ظل اهتمام ليفربول بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشلت محاولات النادي الإنجليزي في حسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ووفقًا للتقارير المتداولة، يدرس ليفربول العودة إلى المفاوضات في يناير المقبل، مع الاستعداد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 40 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي قدم مستويات هجومية لافتة بقميص كريستال بالاس.

في المقابل، بدأت إدارة بالاس خطوات عملية للحفاظ على خدمات سار، من خلال فتح مفاوضات معه بشأن تمديد عقده، الذي يمتد حاليًا حتى عام 2029، مع طرح إمكانية زيادة راتبه الأسبوعي وإبقائه داخل صفوف الفريق حتى صيف 2031.

وتأتي تحركات النادي في ظل أهمية اللاعب ضمن المنظومة الهجومية، خاصة بعد مساهماته التهديفية خلال الفترة الماضية، والتي عززت مكانته داخل الفريق وجعلته محل اهتمام أندية أخرى في الدوري الإنجليزي.

وعلى الصعيد الفني، يعمل الجهاز الفني لكريستال بالاس على تعزيز دور سار وإعادته تدريجيًا إلى موقعه المؤثر في التشكيلة، في محاولة للحفاظ على استقرار الفريق والاستفادة من إمكاناته الهجومية، بالتزامن مع الجهود الإدارية الرامية إلى حسم ملف مستقبله.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل الجناح السنغالي، بين رغبة ليفربول في تدعيم خياراته الهجومية ومساعي كريستال بالاس للاحتفاظ بأحد عناصره البارزة.