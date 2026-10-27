ياسر جلال: لا يجوز تحمل محدودو الدخل وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية.. والقادرون مطالبون بالمشاركة

ناشد النائب الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، كبار رجال الأعمال والمستثمرين والفنانين والرياضيين والإعلاميين، الاضطلاع بدور أكبر في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز ثقافة التكافل المجتمعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، ومساندة جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأكد ياسر جلال أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع، مشددًا على أن المسؤولية عن مواجهة التحديات الاقتصادية لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين محدودي الدخل وحدهم، بل يجب أن يتحمل القادرون نصيبًا عادلًا من هذه المسؤولية.

واقترح عضو مجلس الشيوخ إقرار مساهمة ضريبية إضافية تتراوح بين 1% و5% على كبار الممولين، وفق آلية قانونية واضحة وعادلة، بما يعزز موارد الدولة ويدعم قدرتها على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد جلال على أن مساندة محدودي الدخل تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع، والحفاظ على كرامة المواطنين، والعمل بروح التعاون والتكاتف لعبور التحديات الاقتصادية الراهنة.