رسميًا.. ياسر قورة نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، تلقي المجلس إخطارًا رسميًا من حزب الوفد، بشأن اختيار النائب ياسر قورة نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وجاء الإعلان في إطار الإخطارات الرسمية التي يتلقاها مجلس الشيوخ من الأحزاب السياسية بشأن تشكيل هيئاتها البرلمانية وتحديد ممثليها داخل المجلس.

ويأتي اختيار النائب ياسر قورة ضمن التشكيل البرلماني لحزب الوفد، بما يعزز دوره في متابعة الملفات التشريعية والرقابية والتنسيق داخل الهيئة البرلمانية للحزب.