دليلك الذكي لشحن هاتفك بأمان أثناء انقطاع التيار الكهربائي

عندما تنقطع الكهرباء فجأة، يصبح الحفاظ على اتصالك بالعالم الخارجي ضرورة قصوى. لحسن الحظ، يمكنك شحن الهاتف الذكي بأمان عبر مصادر طاقة بديلة ومتنوعة، مثل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، أو الطاقة المتجددة.

ولكي تضمن سلامة جهازك أثناء استخدام هذه البدائل، من الضروري مراعاة سعة البطارية، والتوافق بين الأجهزة، وإجراءات الأمان الأساسية.

إليك أبرز الطرق المبتكرة لإبقاء هاتفك قيد التشغيل في أوقات الطوارئ:

شاحن السيارة

إذا كنت تملك سيارة، فأنت تمتلك مصدر طاقة فوري.

كل ما عليك فعله هو توصيل هاتفك بمنفذ الولاعة أو بفتحة الـ USB الخاصة بالسيارة، مع تشغيل المحرك لفترة وجيزة لتوليد الطاقة وشحن بطاريتك بكفاءة.

الحاسوب المحمول

حتى مع انقطاع التيار، تظل بطارية "اللاپتوپ" المشحونة كنزاً ثميناً.

صِل هاتفك بالحاسوب عبر كابل الـ USB، وسيبدأ الأخير بنقل الطاقة فوراً إلى هاتفك وكأنه شاحن متنقل (Power Bank) ضخم.

الشاحن الشمسي

إذا انقطعت الكهرباء نهاراً، فالشمس هي المنقذ المثالي.

اعتمد على الألواح الشمسية المحمولة لتحويل ضوء النهار إلى طاقة كهربائية مجانية ومباشرة لهاتفك، وهو خيار مستدام وعملي للطوارئ.



راديو الطوارئ اليدوي

رغم أن راديو الطوارئ المزود بمخرج USB لم يُصمم للاستخدام اليومي، إلا أنه يمثل حلاً عبقرياً في الأوقات الحرجة، فبفضل مقبضه اليدوي، يمكنك توليد الطاقة ذاتياً دون الحاجة لأي مصدر كهربائي.

ورغم أنه قد لا يمنح هاتفك شحناً كاملاً، إلا أنه سيزوده بالطاقة الكافية لإجراء الاتصالات الضرورية، فضلاً عن احتوائه غالباً على كشاف مضيء ومذيع لنشرات الطوارئ.

تقنية الشحن العكسي

تتيح بعض الهواتف الذكية الحديثة ميزة مشاركة طاقتها لشحن هواتف أو ملحقات أخرى لاسلكياً.

تختلف تسمية هذه التقنية بين الشركات.

ولاستخدامها، قم بتفعيل الميزة من إعدادات الهاتف المزوِّد بالطاقة، ثم ضع الجهة الخلفية للهاتفين معاً بشكل متطابق.

يُشترط هنا أن يدعم كلا الجهازين الشحن اللاسلكي، مع العلم أن هذه الميزة صُممت للشحن السريع والمؤقت في حالات الطوارئ فقط، ولا تعد بديلاً للشاحن التقليدي نظراً لبطئها النسبي واستهلاكها العالي للطاقة.