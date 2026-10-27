عميد العلوم السياسية يكشف أسباب زيارة سكرتير الأمم المتحدة لمصر قبل انتهاء ولايته

كشف الدكتور ممدوح إسماعيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دلالات زيارة أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت الحساس.



وتابع إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الزيارة تأكيد على الدور الذي تقوم به مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح أن هذه الزيارة جاءت ظاهرة كاشفة تؤكد على سمت الدبلوماسية المصرية ، وأنها حاضرة في كافة الملفات بقوة .

وأضاف أن الفترة الحالية هي الأمتار القليلة في ولاية سكرتير عام الأمم المتحدة واختياره مصر لتكون المنبر الذي يتحدث منها عن موقفه وأدواره وما تم وهذه مسألة رمزية مهمة له، وهو يحسن اختيار الرموز وتحديدًا اختيار جامعة القاهرة.

