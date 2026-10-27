هنعيد مسلسل ليالي بيزيرا.. شوبير ينتقد الزمالك بسبب تأخر حسم ملف حسام الزناتي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، تأخر مجلس إدارة نادي الزمالك في حسم ملف حسام الزناتي، مؤكدا إلى استمرار الاجتماعات والمفاوضات لفترة طويلة، رغم ترقب الجماهير معرفة القرار النهائي بشأن الملف.



وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية،أن هناك عدة اجتماعات لمجلس إدارة الزمالك، بينما ينتظر الجميع حسم موقف حسام الزناتي، معلقًا: "كان هناك عدة اجتماعات لمجلس الزمالك والجميع منتظر حسام الزناتي، ولا أعلم لماذا طالت المفاوضات، ده ولا شمس الزناتي".

وأضاف أن المفاوضات استمرت لفترة طويلة، رغم تأكيده قبل يومين أن الأمر اقترب من الحسم، موضحًا: "المفاوضات طولت أوي واستمرت كتير، وقلت من يومين إن الموضوع خلصان، ولكن الأمر صعب جدًا وعجيب جدًا".

وتطرق شوبير إلى رحيل جون إدوارد، مؤكدًا أن الأمر أصبح من الماضي، في الوقت الذي لا تزال فيه الجماهير تنتظر حسم ملف حسام الزناتي، مشيرًا إلى أن الأخير يحب العمل ولا يعتمد على الجماهيرية.

وسخر شوبير: "كدا هنُعيد مسلسل ليالي بيزيرا، وندخل دلوقتي في حلقات مع حسام الزناتي".

واختتم تصريحاته بمطالبة الزمالك بسرعة إنهاء الملف، بدلًا من استمرار اجتماعات مجلس الإدارة، مضيفًا: "وعلى الزمالك إنهاء الملف ومش كل يوم اجتماع مجلس إدارة، كفاية اجتماع واحد فيه البركة".