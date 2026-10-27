مفاجأة بشأن مستقبل أحمد رضا مع الأهلي.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن حدوث أزمة بين الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، وأحمد رضا، لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن ما تردد عن نشوب مشاجرة بين الطرفين غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يدخل في أي مشادة كلامية مع المدير الفني.

وأوضح الإعلامي أن أحمد رضا يشعر بحالة من الحزن والغضب بسبب ابتعاده عن المشاركة بصورة أساسية في مباريات الأهلي، وهو ما أثار التساؤلات حول علاقته بالجهاز الفني.

وأضاف شوبير أن عموتة مقتنع بإمكانيات اللاعب وأدائه لكنه شدد على أن اختيار التشكيل والقائمة في كل مباراة يظل حقًا أصيلًا للمدير الفني وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق.

واشار إلى أن أحمد رضا إذا كان يشعر بأنه لا يحصل على فرصته الكافية للمشاركة فعليه التفكير في طلب الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر.