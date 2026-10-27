موعد قرعة الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.. الأهلي ينتظر منافسيه في دور المجموعات

تتجه الأنظار إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع إقامة قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تشهد مشاركة الأهلي وعدد من الأندية العربية والإفريقية الساعية للمنافسة على اللقب القاري.

واكتملت ملامح قائمة المتأهلين إلى المرحلة المقبلة عقب نهاية منافسات الدور التمهيدي الثاني، التي شهدت مواجهات حاسمة لحسم بطاقات العبور، فيما انتهى مشوار فريق زد بعد خسارته أمام عزام التنزاني.

الأهلي في انتظار قرعة مجموعات الكونفدرالية

وحجز الأهلي مقعده في دور المجموعات، لينضم إلى مجموعة من الأندية صاحبة الحضور القاري، أبرزها الرجاء الرياضي المغربي، واتحاد الجزائر، والنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، إلى جانب الجيش الملكي المغربي.

ومن المنتظر أن تحدد القرعة شكل المجموعات ومواجهات المرحلة المقبلة، مع ترقب جماهير الأهلي لمعرفة منافسي الفريق في طريقه نحو المنافسة على لقب البطولة.

قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات

وضمت قائمة المتأهلين، وفقًا للنتائج المعلنة، الأندية التالية:

* الأهلي.

* الرجاء الرياضي المغربي.

* اتحاد الجزائر.

* النادي الرياضي الصفاقسي التونسي.

* أهلي طرابلس الليبي.

* عزام التنزاني.

* سينجيدا بلاك ستارز التنزاني.

* ريال باماكو المالي.

* ريد أروز الزامبي.

* أول أغسطس الأنجولي.

* بلاك بولز الموزمبيقي.

* مانييما يونيون الكونغولي.

* ديربان سيتي الجنوب أفريقي.

* أسكو كارا التوجولي.

* الجيش الملكي المغربي.

مقعد أخير ينتظر الحسم

ولا تزال هوية المتأهل الأخير إلى دور المجموعات معلقة، في انتظار حسم مصير المواجهة بين شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني، المؤجلة بقرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، لتكتمل بعدها القائمة النهائية للأندية المشاركة في المرحلة المقبلة.