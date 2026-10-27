قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب موجة صعود متتالية.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بالبنوك
خاص .. بند الفريق المعاون يعطل تعيين حسام الزناتي مديرا رياضيا للزمالك
تسبقك إلى الجنة.. فضل الباقيات الصالحات وأعظم الكلمات التي يحبها الله
بالتعاون مع اليابان|تطوير وإنشاء 20 مدرسة للتمريض والرعاية الصحية لكبار السن
رئيس تحرير الآس يشكك في أحقية هاري كين بالكرة الذهبية: ينقصه شيء ما
مصر تستعد لقمة مكافحة التصحر.. تنسيق حكومي ودولي لضمان نجاح COP18
أسعار البنزين والسولار اليوم
من اليوسفي للكاكا والقشطة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
7.3 ملايين إسرائيلي يصوتون اليوم في انتخابات الكنيست الـ26
ترتيب العشرة الأوائل .. هاري كين على عرش الكرة الذهبية.. مبابي يطارد ويامال يزاحم الكبار وميسي يفاجئ الجميع
تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية
الحكومة السودانية: الوضع الغذائي بالبلاد مطمئن ولا صحة لمزاعم حدوث مجاعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد قرعة الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.. الأهلي ينتظر منافسيه في دور المجموعات

كأس الكونفيدرالية
كأس الكونفيدرالية
محمد سمير

تتجه الأنظار إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع إقامة قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تشهد مشاركة الأهلي وعدد من الأندية العربية والإفريقية الساعية للمنافسة على اللقب القاري.

واكتملت ملامح قائمة المتأهلين إلى المرحلة المقبلة عقب نهاية منافسات الدور التمهيدي الثاني، التي شهدت مواجهات حاسمة لحسم بطاقات العبور، فيما انتهى مشوار فريق زد بعد خسارته أمام عزام التنزاني.

الأهلي في انتظار قرعة مجموعات الكونفدرالية

وحجز الأهلي مقعده في دور المجموعات، لينضم إلى مجموعة من الأندية صاحبة الحضور القاري، أبرزها الرجاء الرياضي المغربي، واتحاد الجزائر، والنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، إلى جانب الجيش الملكي المغربي.

ومن المنتظر أن تحدد القرعة شكل المجموعات ومواجهات المرحلة المقبلة، مع ترقب جماهير الأهلي لمعرفة منافسي الفريق في طريقه نحو المنافسة على لقب البطولة.

قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات

وضمت قائمة المتأهلين، وفقًا للنتائج المعلنة، الأندية التالية:

* الأهلي.
* الرجاء الرياضي المغربي.
* اتحاد الجزائر.
* النادي الرياضي الصفاقسي التونسي.
* أهلي طرابلس الليبي.
* عزام التنزاني.
* سينجيدا بلاك ستارز التنزاني.
* ريال باماكو المالي.
* ريد أروز الزامبي.
* أول أغسطس الأنجولي.
* بلاك بولز الموزمبيقي.
* مانييما يونيون الكونغولي.
* ديربان سيتي الجنوب أفريقي.
* أسكو كارا التوجولي.
* الجيش الملكي المغربي.

مقعد أخير ينتظر الحسم

ولا تزال هوية المتأهل الأخير إلى دور المجموعات معلقة، في انتظار حسم مصير المواجهة بين شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني، المؤجلة بقرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، لتكتمل بعدها القائمة النهائية للأندية المشاركة في المرحلة المقبلة.

الكونفدرالية موعد قرعة الكونفدرالية قرعة الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية دور المجموعات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

خلال أسبوع.. الأوقاف تنفذ 3292درسا منهجيا و628مجلسا للفقه و20880مسجدا

قراءة القرآن الكريم

هل يجوز وضع علامات في المصحف لتسهيل حفظ الكلمات الصعبة؟ الإفتاء تجيب

مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي.. يومان والساعة هتتأخر 60 دقيقة

بالصور

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

فيديو

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد