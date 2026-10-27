بتلعب قدام البيت.. فنهشتها 7 كلاب ضالة.. تفاصبل مأساة سلسبيل وقرارات عاجلة من النيابة

لم تكن أسرة سلسبيل تتخيل أن طفلتها التي اعتادت أن تملأ المنزل بحركاتها الصغيرة وضحكاتها البريئة ستغيب عنه إلى الأبد في لحظات، وأن خروجها للهو بالقرب من مسكن الأسرة سيتحول إلى مأساة تنتهي بفقدانها قبل أن تكمل عامها الثاني.

في المنطقة الرابعة بمشروع «ابني بيتك» بمدينة حدائق أكتوبر، انتهت حياة الطفلة الصغيرة إثر هجوم من مجموعة من الكلاب الضالة، في واقعة تركت أسرتها في مواجهة فاجعة لا تعوضها الكلمات، وأثارت موجة من الغضب بين الأهالي، الذين طالبوا بتدخل عاجل لحمايتهم وأطفالهم من خطر انتشار الكلاب في الشوارع والمناطق السكنية.

وشيعت الأسرة جثمان صغيرتها إلى مقابر العائلة بمحافظة الفيوم، فيما بدأت النيابة المختصة باتخاذ إجراءات قانونية لكشف ملابسات الوفاة، بالتزامن مع تحركات ميدانية لمواجهة تجمعات الكلاب الضالة بمحيط المنزل الذي شهد الحادث.

سلسبيل خرجت للهو.. فعادت إلى أسرتها جثمانًا

لم تتجاوز سلسبيل عامًا وثلاثة أشهر تقريبًا، حين تعرضت للهجوم الذي أنهى حياتها، لتتحول لحظات اللعب المعتادة إلى واحدة من أكثر الوقائع إيلامًا لسكان المنطقة.

وحسب ما كشفت عنه تفاصيل الواقعة، خرجت الطفلة بالقرب من منزل أسرتها في المنطقة الرابعة بمشروع «ابني بيتك»، قبل أن تقترب من ممر مجاور للمنزل يوجد بالقرب منه صندوق قمامة تجمعت حوله كلاب ضالة.

وفي لحظات، باغتتها الكلاب الصغيرة وهجمت عليها، ولم تتمكن الطفلة من النجاة من أنيابها، لتصاب بإصابات بالغة أودت بحياتها.

ومع اكتشاف الواقعة، سارع أفراد الأسرة إلى محاولة إنقاذها ونقلها لتلقي الإسعافات اللازمة، لكن محاولاتهم لم تنجح، وفارقت الصغيرة الحياة متأثرة بإصابتها.

كانت سلسبيل في عمر لا تعرف فيه معنى الخطر، ولا تستطيع أن تدرك أن الطريق القريب من منزلها قد يحمل لها نهاية مأساوية، بينما وجدت أسرتها نفسها أمام حقيقة قاسية يصعب استيعابها: طفلتهم التي كانت بينهم قبل دقائق لن تعود إلى المنزل مرة أخرى.

انهيار الأم في وداع صغيرتها

لم تكن لحظة تشييع جثمان سلسبيل مجرد وداع لطفلة صغيرة، بل كانت مشهدًا اختلطت فيه دموع الأسرة بصدمة الأقارب والأهالي، الذين شاركوا في تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة بمحافظة الفيوم.

وظهرت علامات الحزن والانهيار على أفراد الأسرة، خاصة الأم التي لم تتمالك دموعها خلال وداع طفلتها، بعدما انتهت رحلة صغيرتها القصيرة بصورة لم تكن تخطر ببالها.

وفي الوقت الذي حاولت فيه الأسرة استيعاب الفاجعة، تحولت الواقعة إلى قضية تشغل سكان حدائق أكتوبر، خصوصًا مع تداول مقاطع فيديو مرتبطة بالحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته من مطالبات بمواجهة انتشار الكلاب الضالة في محيط المنازل.

ولم يعد الأمر بالنسبة إلى كثير من الأهالي مجرد شكوى من وجود كلاب في الشوارع، بل أصبح مرتبطًا بمخاوف حقيقية على سلامة الأطفال الذين يتحركون أمام منازلهم أو في الطرق المحيطة بها.

مقاطع فيديو تعيد تفاصيل المأساة إلى الواجهة

تزامنًا مع انتشار خبر وفاة سلسبيل، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مرتبطة بالواقعة، وسط حالة من الحزن والغضب بسبب ما تعرضت له الطفلة.

وأعادت المقاطع المتداولة فتح ملف الكلاب الضالة في المنطقة، خاصة التجمعات الموجودة بالقرب من صناديق القمامة والمنازل، حيث طالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تكرار الحادث.

وتصاعدت المطالبات بضرورة استمرار الحملات الميدانية وعدم اقتصارها على التحرك عقب وقوع الحوادث، مع إيجاد حلول للتعامل مع الظاهرة والحفاظ على سلامة المواطنين.

قرارات النيابة في واقعة مصرع سلسبيل

وعلى مسار التحقيقات، باشرت نيابة أول وثالث أكتوبر تحقيقاتها في واقعة مصرع الطفلة، وصدرت قرارات تضمنت إخلاء سبيل والدها، واستكمال التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، واستدعاء والدتها لسماع أقوالها.

وأصدرت النيابة عدة قرارات في المحضر رقم 9290 لسنة 2026 إداري قسم حدائق أكتوبر، والتي تضمنت:

أولًا: إخلاء سبيل والد الطفلة

قررت النيابة إخلاء سبيل والد سلسبيل، محمد عثمان من سراي النيابة بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبًا أو محبوسًا على ذمة قضية أخرى، مع اتخاذ إجراءات الاستعلام الأمني عنه، وذلك على خلفية اتهامه بدفن جثمان طفلته دون الحصول على تصريح بالدفن.

ثانيًا: استكمال تحريات المباحث

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصولًا إلى حقيقتها، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، مع تحرير محضر بما تسفر عنه التحريات وعرضه على النيابة لإرفاقه بأوراق القضية.

ثالثًا: فحص كاميرات المراقبة

كلفت النيابة أحد ضباط المباحث بالانتقال إلى مكان الواقعة، للتحقق من وجود كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وفي حالة العثور عليها، تفريغ محتواها على وسيط إلكتروني وعرضه على جهات التحقيق.

ويستهدف هذا الإجراء الوقوف على تفاصيل ما حدث، ومضاهاة ما تسجله الكاميرات بأقوال أفراد الأسرة والشهود، للمساعدة في استكمال التحقيقات.

رابعًا: استدعاء والدة الطفلة

طلبت النيابة استدعاء دينا.ا.م، والدة الطفلة المتوفاة، لسماع أقوالها في جلسة تحقيق، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال التحقيقات والتحقق من أسباب الوفاة وتفاصيل الحادث، دون استباق لما ستسفر عنه التحريات والفحوص.

حملة عاجلة لمواجهة الكلاب الضالة بمحيط المنزل

وفي أعقاب الواقعة، تحرك جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة البيئة والجهات المعنية، لتنفيذ حملة ميدانية بالمنطقة الرابعة في مشروع «ابني بيتك»، استهدفت التعامل مع تجمعات الكلاب الضالة، خاصة بمحيط منزل الطفلة.

وجاء التحرك بعد الحادث الذي أثار حالة من القلق بين السكان، وسط مطالبات بتأمين المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

كما أعلن مجلس أمناء المدينة التحرك بالتنسيق مع جهاز تنمية حدائق أكتوبر والطب البيطري، لبحث إجراءات عاجلة وحلول مستدامة للحد من انتشار الكلاب الضالة، من بينها تكثيف الحملات الدورية والتنسيق بشأن التطعيم والتعقيم، والعمل على تنفيذ مأوى مخصص للكلاب الضالة خلال الأشهر الستة المقبلة، وفق ما أُعلن بشأن خطة التحرك.