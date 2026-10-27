بدء نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداد 180 ألف جنيه أجر خادمة لتوأم زينة

بدأت محكمة الأسرة بمدينة نصر، دعوى حبس جديدة ضد الفنان أحمد عز، لعدم سداده مبلغ 180 ألف جنيه متجمد أجر خادمة لتوأم الفنانة زينة عن فترة 10 أشهر ماضية.

نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداد 180 ألف جنيه أجر خادمة لتوأم زينة

كانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر قضت بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

وأصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة؛ عز الدين وزين الدين.