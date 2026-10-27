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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 222 متهما بخلية الهيكل الإداري في مدينة نصر.. غدا

متهمون - أرشيفية
متهمون - أرشيفية
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، سماع الشهود في محاكمة 222 متهما في القضية رقم 16294 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2010 وحتى 6 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من العشرين وحتى الخامس عشر بعد المائتين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من السادس عشر بعد المائتين مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم التاسع عشر حيازة سلاح ناري.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 222 متهما خلية مدينة نصر إرهاب

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