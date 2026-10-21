مستأنف الإرهاب يلغي براءة متهم بإنهاء حياة طفل.. ويقضي بسجنه المؤبد

​قضت الدائرة الثانية بـ محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، بالسجن المؤبد على المتهم بقتل طفل قويسنا وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية، وذلك لوجود خلافات سابقة مع أسرة المجني عليه، ويأتى هذا بعد حكم أول درجة القاضي ببراءة المتهم بقتل الطفل المجنى عليه.

​صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية المستشارين محمد عبدالسلام القرش ومحمد فوزي الجابري، ومحمود عبدالكريم جاد، وبأمانة سر محمود أحمد خليفة، وعبدالحكيم جمال الدين ولطيف عبدالجواد حسن.

كشفت التحقيقات أنه في عام 2021 بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بيت المتهم "م .ص .ع" النية وعقد العزم على الانتقام من أسرة الطفل المجني عليه "أحمد محمود أحمد المرادي" وأن المتهم استدرج الطفل بحجة العمل معه، وما إن ظفر به حتى باغته بوابل من الأعيرة النارية مستخدماً بندقية آلية كانت بحوزته؛ مما أحدث إصابته التي أودت بحياته في الحال، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المواطنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وفرض السطوة، و​حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص "بندقية آلية وأخرى خرطوش" وطلقات متنوعة.