قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أهمية بناء الإنسان وتمكين الشباب
إيقاف رونالدو 30 يوما لمغادرته معسكر البرتغال عقب خلاف مع المدرب جيسوس
عباس شومان: الأزهر الشريف أطلق نداء من أجل السلام
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ بختام التعاملات المسائية
خلال مشاركته في "منتدى مصر 2026".. وزير التعليم العالي يستعرض خطط التطوير خلال الفترة المقبلة
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وطريقة التقديم
رسميًا .. إيقاف رونالدو شهرا وتغريمه ماليًا بعد أزمته مع منتخب البرتغال
أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى
بالصور.. إصابة حكمدار جنوب سيناء ووفاة 2 آخرين
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا على بشكتاش في الدوري التركي
مواطن بفيلم بمنتدى مصر 2026: قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها
أحمد موسى: أنا هقول اللي مؤمن بيه حتى لو على رقبتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 1133 لسنة 2026 جنايات التجمع، والمقيدة برقم 4400 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلستي 22 و 23 ديسمبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى السادس انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، والتحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمسماة بجبهة النصرة، ووجه للمتهم الثانى تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 57 متهما خلية التجمع الخامس إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

ترشيحاتنا

مهرجان الدوحة 2026

«52 بلو» ووثائقي إدوارد سعيد أبرزها.. تعرف على أفلام مهرجان الدوحة السينمائي 2026

فضل شاكر ونجله محمد

تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر ونجله في مدينة الخُبر 30 أكتوبر

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور بلوك جديد

بالصور

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

المزيد