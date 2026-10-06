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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لضم الحقيبة المضبوطة معه.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج غدا

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، محاكمة متهم في القضية رقم 26202 لسنة 2025 جنايات المرج، والمقيدة برقم 523 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لضم الحقيبة المضبوطة معه وتوقيع الكشف الطبي عليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم عبد الله محمد انضم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة متهم خلية المرج إرهاب

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