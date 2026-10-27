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ترتيب العشرة الأوائل .. هاري كين على عرش الكرة الذهبية.. مبابي يطارد ويامال يزاحم الكبار وميسي يفاجئ الجميع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترتيب العشرة الأوائل .. هاري كين على عرش الكرة الذهبية.. مبابي يطارد ويامال يزاحم الكبار وميسي يفاجئ الجميع

هاري كين
هاري كين
محمود أحمد

حسم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ سباق الكرة الذهبية لعام 2026 بعدما تفوق على نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية ليتوج بالجائزة الفردية الأهم في عالم الساحرة المستديرة ويضع اسمه على قمة المشهد الكروي بعد موسم استثنائي على مستوى الأرقام والأداء.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز الثاني بينما حل الإسباني الشاب لامين يامال جناح برشلونة ثالثا في ترتيب عكس حجم المنافسة بين نجوم الجيل الحالي وشهد حضورا لافتا لأسماء تجمع بين الخبرة والإنجازات من جهة والتألق والصعود السريع من جهة أخرى.

وأعلنت مجلة «فرانس فوتبول» ترتيب أفضل عشرة لاعبين في العالم ضمن نتائج جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 عقب الحفل الذي احتضنته العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الإثنين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسط اهتمام واسع بترتيب المرشحين للجائزة وليس فقط هوية الفائز بها.

وجاء تتويج كين بعد عام قدم خلاله مستويات استثنائية بقميص بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا إذ سجل 73 هدفا على مستوى النادي والمنتخب ليمنح نفسه أفضلية واضحة في سباق الجائزة ويترجم مردوده التهديفي إلى اعتراف فردي بمكانته بين أبرز لاعبي العالم.

73 هدفا تقود هاري كين إلى قمة العالم

لم يكن فوز هاري كين بالكرة الذهبية مجرد تتويج لموسم تهديفي مميز بل جاء ليؤكد مكانة المهاجم الإنجليزي باعتباره أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في النتائج بعدما جمع بين الفاعلية أمام المرمى والاستمرارية في تقديم مستويات قوية على مدار العام.

وسجل كين 73 هدفا بقميص بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا وهو رقم يعكس قدرته على استثمار الفرص والتعامل مع الضغوط والحفاظ على معدلات تهديفية مرتفعة في المنافسات المختلفة.

وجاء الإنجاز ليمنح النجم الإنجليزي أفضلية في منافسة ضمت 30 لاعبا اختيروا ضمن قائمة المرشحين للجائزة قبل أن يستقر التصويت على كين في المركز الأول متقدما على مبابي ويامال.

وتكتسب الجائزة أهمية إضافية بالنسبة إلى مهاجم بايرن ميونخ بالنظر إلى المنافسة القوية التي شهدها السباق ووجود مجموعة من الأسماء التي تمتلك سجلا حافلا بالإنجازات الفردية والجماعية إلى جانب لاعبين نجحوا في فرض أنفسهم بقوة خلال الموسم.

وبهذا التتويج يضيف كين محطة بارزة إلى مسيرته الاحترافية ويؤكد أن الحضور الهجومي المستمر والقدرة على صناعة الفارق يظلان من أبرز المعايير التي تضع اللاعب في مقدمة المرشحين لأهم الجوائز الفردية في كرة القدم.

مبابي وصيفا.. ويامال يثبت أقدامه بين الكبار

احتل كيليان مبابي المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2026 ليواصل النجم الفرنسي حضوره في دائرة المنافسة على الجوائز الفردية الكبرى رغم عدم نجاحه في انتزاع الصدارة من كين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب لامين يامال نجم برشلونة الذي واصل جذب الأنظار بفضل مستوياته اللافتة ليؤكد أن مكانته لم تعد تقتصر على كونه موهبة صاعدة وإنما أصبح منافسا حقيقيا في سباق يضم نخبة من أفضل لاعبي العالم.

ويحمل وجود يامال ضمن المراكز الثلاثة الأولى دلالة مهمة على التحول الذي تشهده خريطة النجومية في كرة القدم مع بروز جيل جديد قادر على منافسة الأسماء صاحبة الخبرة الطويلة وحجز موقع متقدم في أهم المحافل الفردية.

رودري في المركز الرابع.. وميسي يحجز مكانه بين العشرة الأوائل

جاء الإسباني رودري في المركز الرابع بعدما خاض الموسم بين مانشستر سيتي وبرشلونة ليحافظ على حضوره ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم رغم اختلاف طبيعة دوره عن الأسماء الهجومية التي تصدرت الترتيب.

وفي المركز الخامس حل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي ليواصل حضوره في قائمة النخبة العالمية رغم انتقاله إلى منافسات الدوري الأمريكي بعيدا عن الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويمثل وجود ميسي ضمن العشرة الأوائل دليلا على استمرار الاهتمام بمكانته وتأثيره في كرة القدم بعدما صنع تاريخا استثنائيا خلال مسيرته وحقق العديد من الألقاب والجوائز الفردية.

باريس سان جيرمان يحضر بقوة في القائمة

شهدت المراكز العشرة الأولى حضورا لافتا للاعبي باريس سان جيرمان بعدما جاء الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في المركز السادس متقدما على زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي احتل المركز السابع.

وفي المركز العاشر جاء الإسباني فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان ليكمل حضور النادي الفرنسي بثلاثة أسماء ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم.

وبين كفاراتسخيليا وديمبيلي ورويز تقدم القائمة صورة متنوعة للاعبين الذين يمثلون باريس سان جيرمان وتكشف عن تعدد الأدوار التي يمكن أن تمنح أصحابها مكانا بين نخبة كرة القدم العالمية.

هالاند في المركز الثامن.. وأوليس في المرتبة التاسعة

احتل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المركز الثامن في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2026 ليظل ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين رغم ابتعاده عن المراكز المتقدمة في سباق هذا العام.

ويواصل هالاند حضوره بوصفه أحد أبرز المهاجمين في العالم بفضل قوته البدنية وقدرته على التسجيل داخل منطقة الجزاء لكن المنافسة القوية على الجائزة دفعت به إلى المركز الثامن خلف عدد من النجوم الذين تفوقوا عليه في الترتيب النهائي.

أما المركز التاسع فكان من نصيب الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ الذي شارك كين في تمثيل النادي الألماني داخل القائمة.

واكتملت القائمة بفابيان رويز في المركز العاشر ليصبح باريس سان جيرمان النادي الأكثر تمثيلا في المراكز من السادس إلى العاشر بوجود ثلاثة لاعبين مقابل لاعبين لبايرن ميونخ هما كين وأوليس.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في الكرة الذهبية 2026

جاء الترتيب النهائي لأفضل عشرة لاعبين في جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 وفقا لما ورد في القائمة المعلنة على النحو التالي:

هاري كين – إنجلترا – بايرن ميونخ.

كيليان مبابي – فرنسا – ريال مدريد.

لامين يامال – إسبانيا – برشلونة.

رودري – إسبانيا – مانشستر سيتي سابقا وبرشلونة حاليا.

ليونيل ميسي – الأرجنتين – إنتر ميامي.

خفيتشا كفاراتسخيليا – جورجيا – باريس سان جيرمان.

عثمان ديمبيلي – فرنسا – باريس سان جيرمان.

إيرلينج هالاند – النرويج – مانشستر سيتي.

مايكل أوليس – فرنسا – بايرن ميونخ.

فابيان رويز – إسبانيا – باريس سان جيرمان.

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