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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين بعد الفوز بالكرة الذهبية: هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا لولا زوجتي

هاري كين و زوجته
هاري كين و زوجته
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

وجه الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، رسالة مؤثرة إلى زوجته وأطفاله، عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2026، مؤكدًا أن دعم أسرته وتضحيات زوجته كانا من أهم أسباب وصوله إلى هذا الإنجاز.

وقال هاري كين، في تصريحات تلفزيونية خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية: «إلى زوجتي، أنتِ أعز أصدقائي، وكنتِ تتمنين الفوز بهذه الجائزة أكثر مني. لقد مررنا معًا بلحظات صعبة وأخرى جميلة».

وأضاف نجم بايرن ميونخ: «لقد حققنا ذلك. لطالما أردتِ الأفضل لي، وضحيتِ من أجل تحقيق أحلامي. لم يكن هذا الإنجاز ممكنًا لولاكِ. أحبكِ».

ووجه كين رسالة إلى أطفاله، قائلًا: «إلى أولادي في المنزل، لقد تجاوزتم موعد نومكم!»، في لفتة عفوية خلال حديثه عن أسرته واللحظة الاستثنائية التي يعيشها بعد التتويج بالجائزة.

واختتم النجم الإنجليزي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الرحلة التي يخوضها اللاعب لتحقيق أحلامه، قائلًا: «وأخيرًا، الأمر يتعلق بالرحلة نفسها. كل شيء ممكن، اعمل بجد عندما لا يراك أحد».

وكان هاري كين قد توج بجائزة الكرة الذهبية 2026، خلال حفل النسخة السبعين من الجائزة، الذي أقيم على مسرح لندن بالاديوم في العاصمة البريطانية لندن، في سابقة هي الأولى من نوعها بعد انتقال الحفل من باريس.

وجاء تنظيم الحفل في لندن احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، التي انطلقت عام 1956، وشهدت تتويج الإنجليزي ستانلي ماثيوز بأول نسخة منها.

ويُعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 5 مرات.

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