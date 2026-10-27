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وصلة هزار انتهت بكارثة.. ضبط طالب أنهى حياة زميله بطعنات غادرة في الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وصلة هزار انتهت بكارثة.. ضبط طالب أنهى حياة زميله بطعنات غادرة في الغربية

طالب السنطة ضحية زميله
طالب السنطة ضحية زميله
الغربية أحمد علي

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم ضبط طالب أنهي حياة زميله بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بمدينة السنطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس طالب المتهم 


كما وجهت النيابة العامة بحبس الطالب المتهم بإنهاء حياة زميله 4 أيام علي ذمة التحقيقات لخلافات دراسية .

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة طالب بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة علي يد زميله.

ردع مخالف قانونيا 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، يرافقها سيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طالب يُدعى «جبر»، مقيم بقرية بقلولة، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة، على يد طالب بالصف الثالث الإعدادي، عقب وصلة مزاح بينهما.

نقل الطالب الضحية 

كما دفعت بالسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى طنطا الجامعي فيما تمكنت الأجهزة الأمنية  بالغربية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهم 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حبس المتهم طالب انهي حياة زميله بالسنطة

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