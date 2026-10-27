غضب واستبعاد من التقسيمة.. تفاصيل أزمة أحمد رضا مع عموتة في الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عبر قناة أون سبورت، تفاصيل الأزمة المتداولة بين الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، وأحمد رضا، لاعب خط وسط الفريق، موضحا كواليس استبعاد اللاعب من قائمة إحدى المباريات، وموقف الجهاز الفني من الواقعة.

وقال إبراهيم عبدالجواد إن أحمد رضا فوجئ قبل مباراة القناة بعدم وجود اسمه في قائمة اللقاء، وهو ما تسبب في حالة من الغضب الشديد والانفعال من جانب اللاعب.

وأوضح أن هشام الزاهد، المدرب العام المغربي، كان حاضرا وقت الواقعة، بينما لم يكن الحسين عموتة موجودا، مشيرا إلى أن المدير الفني لم يعلم بما حدث إلا بعد انتهاء المباراة، وتحديدا في اليوم التالي، عقب اجتماعه مع اللاعبين.

وأضاف عبدالجواد أن أحمد رضا لم يتعرض لقرار بالتدريب بشكل منفرد، لكنه لم يشارك في التقسيمة الجماعية خلال آخر ثلاث حصص تدريبية، رغم انتظامه في التدريبات مع الفريق.

وأشار إلى أن اللاعب خرج أيضا من قائمة الأهلي لمباراة كيتارا، التي حقق خلالها الفريق الفوز برباعية، لافتًا إلى أن مصيره خلال الفترة المقبلة لا يزال غير واضح، سواء بالاستبعاد أو التجميد، أو الاكتفاء بما حدث خلال التدريبات الأخيرة واحتواء الموقف.

وأكد الإعلامي أن الجهاز الفني لم يصدر قرارا رسميا بشأن أحمد رضا حتى الآن، مشددا على ضرورة انتظار المعلومات المؤكدة قبل الحديث عن أي تطورات، موضحا أن الصورة من المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة.

وتطرق عبدالجواد إلى تعامل الحسين عموتة مع المواقف المشابهة، موضحا أن المدير الفني يميل إلى اتخاذ قرارات متوازنة، فلا يتجه إلى تجميد اللاعبين بشكل نهائي، ولا يتساهل معهم بصورة مبالغ فيها.

وأضاف أن التعامل مع مثل هذه الحالات يكون عادة من خلال رد فعل لفترة محدودة، قبل عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق مجددا، مستشهدا بمواقف سابقة، من بينها ما حدث مع علي محمود.

واختتم إبراهيم عبدالجواد حديثه بالتأكيد على أن موقف أحمد رضا النهائي سيظل مرتبطا بما سيقرره الجهاز الفني، في انتظار صدور أي تطورات رسمية تكشف مصير اللاعب داخل صفوف الأهلي.