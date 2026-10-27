السبب الكرات العرضية.. أضا يكشف تفاصيل أزمة أحمد رضا مع عموتة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، تفاصيل الحديث الذي جمع أحمد رضا، لاعب الأهلي، بالحسين عموتة، المدير الفني للفريق، قبل نحو شهر، على خلفية بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بأداء اللاعب، خاصة في التعامل مع الكرات العرضية.



وأوضح محمد طارق أضا، عبر برنامج «الماتش»، الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن الجلسة شهدت تبادلًا للآراء بين عموتة وأحمد رضا بشأن بعض الجوانب الفنية، إلا أن رد اللاعب على ملاحظات المدير الفني تسبب في حالة من الفتور في العلاقة بينهما، وهو ما انعكس على طبيعة التعامل خلال الفترة التالية.

وأشار إلى أن أحمد رضا واصل المشاركة مع الأهلي، لكن بمعدل مشاركة أقل من المتوقع، مقارنة بما كان يطمح إليه منذ بداية الموسم.

وأكد أضا أن العلاقة بين أحمد رضا والحسين عموتة لم تشهد خلافًا جديدًا منذ ذلك الوقت، وأن التعامل بينهما يقتصر حاليًا على الجوانب الفنية، دون وجود أزمة قائمة بين الطرفين.