قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم مواقف مامداني.. شرطة نيويورك تسعى لإبرام صفقة مع شركة استخبارات إسرائيلية بـ 750 ألف دولار
عيب توصلوا للمرحلة دي.. شبانة يهاجم إدارة الزمالك بعد 10 هزائم أمام الأهلي
داليا مصطفى من داخل المسجد النبوي: جيت صدفة.. ادعولي بقى أحج
التحالف: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
أعمال قبل الفجر بساعة.. 8 عبادات يحبها الله ويغفل عنها كثيرون
آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجينه اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء
«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
سعر ومواصفات ديبال S09 الكهربائية الجديدة في مصر
عم لامين يامال يهاجم نتائج الكرة الذهبية: لا أفهم كيف لم يفز بالجائزة
برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي
تعويذة النصر تثير الجدل.. ماذا ترك نتنياهو عند حائط المبكى قبل الانتخابات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أعمال قبل الفجر بساعة.. 8 عبادات يحبها الله ويغفل عنها كثيرون

أعمال قبل الفجر بساعة
أعمال قبل الفجر بساعة
أمل فوزي

لعله من الأهمية معرفة أعمال قبل الفجر بساعة بل والحرص عليها واغتنامها، فهذا الوقت المبارك الذي ورد فيه كثير من نصوص الكتاب والسُنة، ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة بها ، حيث إن أعمال قبل الفجر بساعة تعد طوق النجاة.

أعمال قبل الفجر بساعة

ورد من أعمال قبل الفجر بساعة ، حيث إنه من الأوقات المباركة والتي أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - باغتنامها وقد أرشدنا إلى جملة المستحب من أعمال قبل الفجر ومن بينها الصلاة أو بصيغة أخرى قيام الليل .

وجاء في حكمها ، أنه في حال قام الشخص بأداء صلاة قيام الليل قبل الفجر بنصف ساعة أو حتى بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل أي أن من صلى صلاة قيام الليل قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل أي صلاة قيام الليل صحيحة، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.

وبناء عليه فإن من قام بأداء صلاة قيام الليل قبل الفجر أو بوقت قصير فهذا يعتبر من قيام الليل طالما أن وقت الفجر لم يدخل، حيث إن صلاة قيام الليل تكون في الثلث الأخير من الليل، ومن أدى صلاة قيام الليل قبل الفجر فلا حرج عليه، لأن الليل يكون مستمر بذلك حتى وقت دخول الفجر.

وورد أن العبرة ليست بالأذان ولكن بدخول وقت الفجر، فالأذان هو منبه أن وقت الفجر قد دخل، وكذلك من أعمال قبل الفجر المستحبة قراءة القرآن والذكر والإكثار من الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- والجلوس في المصلى بانتظار الصلاة.

ورد أن أحب الأعمال إلى الله تعالى، ففيها ورد أن هناك أعمال فاضلة تجعل الإنسان قريب من ربه تعالى، فإذا ما مرت عليك هذه الخاطرة في حياتك وأردت لها جوابًا فالجواب لها يكون من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأول هذه الأمور التي يجب عليك أن تحرص عليها، الأمر الأول أن تكون من أهل الإيمان مؤمنًا بربك مصدقًا بنبيك عاملًا بما أمرت به لأن الله لا يقبل عمل رجل لا إيمان له حيث قال المولى عز وجل في كتابه الكريم « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا».

أما الأمر الثاني أن يكون عملك وفقًا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ »، والأمر الثالث هو الإخلاص فإنك إن لم تكن مخلصًا فإن الله سيقول لغير المخلص اذهب فطلب أجرك ممن عملت من أجله أما إذا كنت عملت من أجله فخذ الأجر والثواب من عندي هذه هي الأمور التي يجب أن تنتبه لها.

أفضل دعاء قبل الفجر

يعد ترديد الاستغفار فيها من أفضل الأدعية ، حيث إنه ورد في فضل الاستغفار في آخر ساعة قبل الفجر أو بصيغة أخرى يمكن القول بأن دعاء سيد الاستغفار هو أفضل دعاء قبل الفجر من خمسة وثلاثون كلمة يغفر الذنوب إذا ما رددها المُسلم وهو موقن بها، فمات من يومه، دخل الجنة.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، اغْفِرْ لي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِىَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهْوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » .

أعمال قبل الفجر بساعة أعمال قبل الفجر قبل الفجر بساعة أفضل دعاء قبل الفجر دعاء قبل الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

محمود الخطيب ومحمد هاني وإمام عاشور

أكبر من مجرد استبعاد.. فتحي سند يعلق على موقف إمام عاشور ومحمد هاني مع الأهلي

الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين

بعد 3 أشهر من الهبوط.. الذهب يفاجئ الجميع ويقفز فوق 4000 دولار

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

احمد فتوح

الزمالك يحسم الجدل بشأن تحويل عقود لاعبين للنيابة والتجديد لـ أحمد فتوح

ترشيحاتنا

الحيوانات الخطرة

4 حالات بقانون الحيوانات الخطرة والكلاب تلزم مالكها بإخطار السلطات فورا

مجلس النواب

توطين صناعة مستلزمات المياه.. النواب يرسمون خريطة لتعظيم الاستثمارات وترشيد الإنفاق وحماية الموارد

الحد الأدنى للأجور

بعد حديث الحكومة عن زيادته لـ15 ألف جنيه.. هل القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد