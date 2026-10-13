قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملابس المناسبة في تقلبات الطقس.. كيف تحمين طفلك من البرد مع تغير درجات الحرارة؟
أسعار هيونداي جراند i10 موديل 2026 في السعودية
أذكار الصباح حصن المسلم .. احرص عليها تكن في معية الله حتى المساء
إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر.. 10 حقائق عنه لا يعرفها كثيرون
المغرب.. 4 أحزاب تتفق على تشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية 207 مقاعد
في أقرب رحلة طيران.. الخارجية تتمكن من إعادة 15 بحارا مصريا عالقين بأوكرانيا
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
اتحاد الكرة: شكوى الزمالك أمام لجنة الحكام.. والسلوفيني لا يعرف القطبين
دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين
تقرير الحكم السلوفيني يعفي إمام عاشور من العقوبة بعد القمة
فرنسا تعترض ناقلة نفط يُشتبه في انتمائها إلى «أسطول الظل» الروسي بالمحيط الهندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر.. 10 حقائق عنه لا يعرفها كثيرون

صحيت على أذان الفجر
صحيت على أذان الفجر
أمل فوزي

لعله هناك عدة أمور عليك معرفتها إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر ، حيث تكثر الروايات المقلقة بل والمخيفة عن الأحلام في هذا التوقيت، والذي يظن البعض أن بركة الزمان من شأنها أن تحول ذلك الحلم المقلق إلى الواقع، وأن يتحقق هذا الكابوس، ومن ثم فحالك إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر يستدعي معرفة عدة أمور وحقائق.

إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا يوجد دليل على أنك إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر سواء رؤيا قبل الفجر أو كابوس يتحقق، فالرؤيا لا علاقة لها بالمكان أو الزمان أو الأشخاص.

وأوضح " جمعة" حالك إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر وما إذا كان سيتحقق ، أن الناس تستبشر بأن الحلم قبل الفجر يكون محققًا نظرًا لأن الثلث الأخير من الليل قوت تتنزل فيه الرحمات من الله تعالى، لكن لا فرق بين الرؤيا قبل الفجر وبعده.

وقد أشار إلى أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الملائكة، وهي الرؤيا الصالحة، وإما أن يكون من الشيطان، وهو ما يراه العبد من الأحلام المزعجة والكوابيس وأنواع التخويفات، وإما أن يكون حديث النفس، مما يهتم به الرجل في يقظته فيراه في منامه.

كوابيس الفجر

تعد كوابيس الفجر هي تلك الأحلام المزعجة والرؤى السيئة التي يستيقظ منها النائم على اذان الفجر ، فهل هناك طريقة تمنع تحقق كوابيس بعد صلاة الفجر فعنها قال مجمع البحوث الإسلامية، إن فيما ورد عن السلف الصالح –رضي الله تعالى عنهم-، أن هناك عملا يحمي الإنسان من كوابيس الفجر ويمنع تحققها في اليقظة.

وتابع: حيث إن ابن سيرين –رضي الله تعالى عنه- ذهب إلى أن هناك أمرا واحدا من شأنه حماية الإنسان من شر وضرر الرؤيا المنامية السيئة ومن كوابيس الفجر، ويمنع تحققها في اليقظة وعلى أرض الواقع، وهو أن يتقي العبد ربه في اليقظة.

و لا تتحقق كوابيس الفجر في اليقظة بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما ورد عن السلف الصالح، حول كوابيس بعد صلاة الفجر أنه قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا سَأَلَ ابْنَ سِيرِينَ -رضي الله تعالى عنه- عَنِ الرُّؤْيَا ، قَالَ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ فِي الْيَقَظَةِ، لا يَضُرُّكَ مَا رَأَيْتَ فِي الْمَنَامِ».

إذا حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر إذا حلمت حلم الفجر إذا حلمت حلم وصحيت الفجر حلمت حلم وصحيت على أذان الفجر حلم أذان الفجر صحيت على أذان الفجر إذا حلمت وصحيت على أذان الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

موعد تغير الساعة

موعد تغير الساعة وخطوات ضبط الهواتف

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

وزارة الخارجية المصرية

مصرع سائقين مصريين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالخرطوم.. والخارجية تتحرك لنقل الجثمانين إلى الوطن

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

خسارة تتجاوز ال 1700 جنيه في سعر الجنيه الذهب على مدار أقل من شهر

مفاجأة!! تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم مقارنة بشهر سبتمبر

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد