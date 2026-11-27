حذر الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجة، من العادات الغذائية التي تزيد من فرص الإصابة بارتجاع المريء، مؤكدًا أن الإفراط في تناول الطعام والوصول إلى مرحلة الشبع الكامل، إلى جانب تناول الطعام قبل النوم مباشرة؛ من أبرز العوامل التي تساعد على ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، مسببة الشعور بالألم والالتهابات.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتجاع المريء له درجات متعددة، وأن المنظار يُعد من الوسائل المهمة لتشخيص الحالة وتحديد درجة الارتجاع، ومعرفة مدى احتياج المريض إلى تدخل جراحي، وفقًا لنتائج الفحص وتقييم الطبيب المختص.

وأشار إلى أن المريء عبارة عن أنبوب ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، ويوجد في نهايته صمام عضلي يمنع عودة محتويات المعدة، لافتًا إلى أن ضعف هذه العضلة أو عدم قيامها بوظيفتها بصورة طبيعية يؤدي إلى ارتجاع الأحماض إلى المريء، ما يسبب الألم.

وأضاف أن المعدة تحتوي على حمض الهيدروكلوريك الضروري لعملية الهضم، لكنها تمتلك غشاءً واقيًا يحمي جدارها من تأثير هذا الحمض، بينما يفتقر المريء إلى هذه الحماية، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للالتهابات والتقرحات عند تعرضه لأحماض المعدة.

وشدد على أهمية تجنب امتلاء المعدة بالطعام، وتناول كميات معتدلة، فضلًا عن الابتعاد عن الأكل قبل النوم مباشرة.

وأوضح أن «الاستلقاء بعد تناول الطعام» يسهل ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، ونصح بمراجعة طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي حال استمرار الأعراض؛ لتحديد العلاج المناسب، سواء بالأدوية أو التدخل الجراحي وفقًا لطبيعة الحالة.