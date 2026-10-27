عم لامين يامال يهاجم نتائج الكرة الذهبية: لا أفهم كيف لم يفز بالجائزة

أعرب عم النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، عن حزنه الشديد واستيائه من نتائج حفل الكرة الذهبية لعام 2026، بعدما فشل ابن شقيقه في التتويج بالجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم، رغم المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم.

وأثارت تصريحات عم يامال حالة من الجدل، بعدما شكك في أسباب عدم حصول اللاعب الشاب على الجائزة، مؤكدًا أنه لا يجد تفسيرًا مقنعًا لغياب اسم نجم برشلونة عن المركز الأول في سباق التتويج بالكرة الذهبية.

عم لامين يامال: هناك شيء يحدث خلف الكواليس

وقال عم لامين يامال، في تصريحات غلب عليها الغضب والحزن: «أنا حزين جدًا، ولا أفهم إطلاقًا كيف لم يفز لامين بالكرة الذهبية. هناك شيء ما يحدث في الكواليس».

وأضاف أن الحديث المتكرر عن صغر سن اللاعب لا يمثل، من وجهة نظره، مبررًا كافيًا لاستبعاده من المنافسة على الجائزة، مشيرًا إلى أن الخطاب نفسه تكرر في العام الماضي دون أن يحصل يامال على التتويج الذي تنتظره عائلته وجماهيره.

وأوضح: «يقولون لنا دائمًا إنه لا يزال صغيرًا جدًا، وإنه إذا لم يفز هذا العام، فسيفوز في العام المقبل، لكنهم قالوا الكلام نفسه العام الماضي أيضًا».

انتقادات للمنافسين.. وإشادة بقدرات نجم برشلونة

وواصل عم اللاعب انتقاداته، معتبرًا أن هناك لاعبين حصلوا على اهتمام كبير رغم أنهم، بحسب تقييمه، لم يقدموا ما يكفي خلال الموسم لاستحقاق التتويج بالجائزة الفردية المرموقة.

وقال في هذا السياق: «هناك لاعبون لم يقدموا أي شيء هذا الموسم»، في إشارة إلى اعتراضه على نتائج التصويت ومعايير اختيار الفائز.

ورغم عدم فوز لامين يامال بالكرة الذهبية، شدد عمه على ثقته الكبيرة في قدراته وإمكاناته الفنية، مؤكدًا أن الجائزة لا تغير قناعته بمكانة اللاعب بين نجوم كرة القدم العالمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لامين يامال يظل، في رأيه، الأفضل في العالم حاليًا، قائلًا: «حتى من دون الكرة الذهبية، يظل لامين أفضل لاعب في العالم. في الوقت الحالي، لا يوجد أي لاعب مثله».

وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش حول فرص يامال المستقبلية في الفوز بالكرة الذهبية، في ظل التوقعات باستمرار تألقه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا خلال المواسم المقبلة