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سعر ومواصفات ديبال S09 الكهربائية الجديدة في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات ديبال S09 الكهربائية الجديدة في مصر

ديبال S09 الكهربائية
ديبال S09 الكهربائية
كريم عاطف

كشف الوكيل الرسمي لعلامة ديبال في مصر، عن السيارة الجديدة ديبال S09، أحدث سيارات العلامة في فئة الـ SUV الفاخرة، والتي توجه العلامة نحو تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التصميم المميز، والتكنولوجيا المتقدمة، والرحابة، والراحة، والأداء.

وتأتي ديبال ‏S09‎ بأبعاد كبيرة تمنحها حضورًا واضحًا على الطريق، حيث يبلغ طولها 5.205مم، وعرضها 1.996مم، وارتفاعها 1.800مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3.105مم، بما يوفر أساسًا لرحابة المقصورة وتوزيع مريح للمساحات الداخلية.

وتعكس السيارة  ديبال ‏S09‎ مفهوم مختلف للراحة، من خلال تجهيزات تشمل مقاعد أمامية مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية والتدليك، ومقاعد للصف الثاني مزودة أيضًا بخاصيتي التدفئة والتهوية والتدليك، إلى جانب وظيفة Cloud Smart Seat في الفئة الأعلى، والتي تتضمن وضعية الجاذبية الصفرية.

كما تضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه مقاس 15.6 بوصة قابلة للدوران، إلى جانب شاشة للراكب الأمامي مقاس 15.6 بوصة، وشاشة خلفية مقاس 21.4 بوصة، ونظام صوتي يضم 20 سماعة، ودعم لاسلكي لـ Apple CarPlay، وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام للتحكم الصوتي.

وعلى مستوى التصميم، تجمع S09 بين المظهر العصري والحضور القوي، مع جنوط رياضية بقياس يصل إلى 21 بوصة، ومقابض أبواب مخفية، ونوافذ بدون إطار، وزجاج مزدوج عازل للصوت للأبواب الأمامية والخلفية، إلى جانب سقف بانورامي وستارة كهربائية وإضاءة داخلية متعددة الألوان.

وتقدم السيارة منظومة متكاملة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل أنظمة التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء، والمساعدة على تغيير المسار، والتنبيه عند حركة المرور الخلفية، والفرملة عند حركة المرور الخلفية، والتحذير عند فتح الأبواب، إلى جانب مثبت السرعة الذكي والمساعدة أثناء الزحام.

وتعتمد ديبال S09 على نظام دفع كلي AWD، ومحرك 1.5T ضمن منظومة REEV، مع قوة كهربائية قصوى مجمعة تبلغ 362 كيلووات وعزم أقصى مجمع يبلغ 595 نيوتن متر وهذه المنظومة تولد تقريبا 485 حصان، ومدى قيادة يصل إلى 1.100 كيلومتر وفق معيار CLTC.

             أما عن سعر السيارة الجديدة ديبال S09 من ‏جي بي أوتو، فتاتي بفئتين، الأولى بسعر 2 مليون 850 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فتأتي بسعر 3 ملايين و100 ألف جنيه.

ديبال ديبال S09 SUV الفاخرة السيارات الصينية السيارات الكهربائية

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