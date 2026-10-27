داليا مصطفى من داخل المسجد النبوي: جيت صدفة.. ادعولي بقى أحج

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن لحظات روحانية من داخل المسجد النبوي، حيث شاركت جمهورها مقطع فيديو من داخل الحرم، أعربت خلاله عن سعادتها بوجودها في هذا المكان المبارك، مؤكدة أن الزيارة جاءت بالصدفة ودون ترتيب مسبق.

ونشرت داليا مصطفى الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتت إلى أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ بالنسبة لها، خاصة مع خلو الحرم تماما من الزوار، وهو ما اعتبرته أمرا لافتا.

وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: «الغريب إن أنا جيت صدفة ومن غير ما أعرف إزاي، والغريب أكتر إن الحرم فاضي تمامًا»، مضيفة: «ادعولي بقى أحج».



وعلي الجانب الاخر أعلن مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب بتونس عن اختيار الفنانة المصرية داليا مصطفى عضوًا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، ضمن فعاليات دورته الثانية عشرة، المقرر إقامتها بمدينة جربة خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تكريمها خلال فعاليات المهرجان.

ويجمع حضور داليا مصطفى في هذه الدورة بين المشاركة في تقييم الأعمال السينمائية الروائية والاحتفاء بمسيرتها الفنية، التي شهدت محطات متنوعة في السينما والدراما المصرية، وقدمت خلالها مجموعة من الأدوار التي عززت حضورها على الشاشة.