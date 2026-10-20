داليا مصطفى عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان جربة السينمائي وتكريمها في دورته الجديدة

تستعد الفنانة داليا مصطفى للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في تونس، حيث تنضم إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، كما يكرمها المهرجان تقديرًا لمشوارها الفني وأعمالها في السينما والدراما المصرية.

وتقام فعاليات المهرجان بمدينة جربة التونسية خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2026، بمشاركة مجموعة من التجارب السينمائية التي تتناول قضايا إنسانية واجتماعية، في إطار اهتمام المهرجان بدعم السينما وإتاحة مساحة للتبادل الثقافي بين صناع الأفلام.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الباحثة التونسية لمياء بلقايد قيقة، وتضم في عضويتها إلى جانب داليا مصطفى المخرج السعودي عمر الجاسر، لتقييم الأعمال المشاركة وفق رؤاها الفنية ومعالجاتها الدرامية.

ويأتي تكريم داليا مصطفى امتدادًا لمشوار فني بدأته في تسعينيات القرن الماضي، وقدمت خلاله مجموعة من الأدوار المتنوعة في السينما والتليفزيون، بين الشخصيات الاجتماعية والإنسانية والدرامية، لتواصل حضورها في المشهد الفني المصري.

ويعكس اختيارها للمشاركة في لجنة التحكيم توجه المهرجان إلى الاستفادة من خبرات فنية متعددة، فيما يجمع برنامج الدورة الجديدة بين الاحتفاء بالتجارب الفنية ودعم التواصل بين صناع السينما في تونس ومصر والسعودية، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب.