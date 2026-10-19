هيفاء وهبي تتألق في أحدث إطلالة بلوك كاجوال

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بصورة سيلفي وخطفت الأنظار بلوك كاجوال أنيق يبرز جمالها ورشاقتها.

وتستعد الفنانة هيفاء وهبي لطرح أحدث أغنياتها بعنوان "لوك لوك" من ألبومها الجديد "ميجا هيفا"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت هيفاء وهبي الجمهور بالبوستر الرسمي للأغنية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، كاشفةً عن موعد طرحها بتاريخ 30 ايلول / سبتمبر 2026.

وشوقت هيفاء وهبي الجمهور لأغنية "لوك لوك" المُنتظرة ، قائلةً: "تذكروا التاريخ"، في إشارةٍ منها إلى اقتراب موعد طرحها وسط حالة من الترقّب.

وكانت النجمة هيفاء وهبي قد نشرت مقطعاً ترويجياً للعمل مدّته ١٠ ثوانٍ فقط في الساعات الماضية، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية، وهو الأمر الذي أشعل حماسة محبّيها وفضولهم.