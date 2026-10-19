تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر ونجله في مدينة الخُبر 30 أكتوبر

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، إقامة حفل غنائي يجمع الفنان القدير فضل شاكر وابنه الفنان محمد شاكر، يوم 30 أكتوبر الجاري، على مسرح "الخبر أرينا" بمدينة الخُبر، في أول حفل جماهيري يجمع الأب وابنه على خشبة مسرح واحدة.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل الجديد غدًا (الثلاثاء) 20 أكتوبر، عند الساعة السادسة مساءً عبر منصة "ويبوك".

ويحمل الحفل طابعًا فنيًا خاصًا، إذ يلتقي فضل شاكر، صاحب المسيرة الغنائية الحافلة بالأعمال العاطفية التي ارتبطت بذاكرة الجمهور العربي، بابنه محمد الذي استطاع أن يلفت الأنظار بموهبته وصوته المميز، ويسير على خطى والده في تقديم الأغنية الرومانسية، ليمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بصوتين يجمعهما الإرث الفني والعلاقة العائلية.

ويأتي الإعلان عن الحفل بعد الإقبال الجماهيري الكبير على حفلتي فضل شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض، اللتين أُعلن عن إقامتهما يومي 22 و23 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم في منطقة "بوليفارد سيتي"، وشهدتا نفاد التذاكر خلال دقائق من طرحها، في مؤشر على حجم الاهتمام بعودته إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب طويل.