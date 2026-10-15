هذا موعد ومكان أول ظهور.. محمد فضل شاكر يحذر من حفل وهمي لوالده في دبي

حسم الفنان محمد فضل شاكر الجدل المثار حول إعلان متداول بشأن إقامة حفل غنائي لوالده، الفنان اللبناني فضل شاكر، في مدينة دبي يوم 5 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مؤكدًا أن الإعلان غير صحيح، ومحذرًا الجمهور من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لحفلات غير مؤكدة باسم والده.

وجاء تحذير محمد فضل شاكر بالتزامن مع حالة الترقب التي تحيط بعودة فضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية، في ظل الاستعدادات لإحياء حفله المرتقب ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته يوم 22 أكتوبر الجاري، إلى جانب الإعلان عن تنظيم ليلة إضافية يوم 23 أكتوبر، بعد الإقبال الكبير ونفاد تذاكر الحفل الأول.

محمد فضل شاكر يكشف حقيقة حفل والده في دبي

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا يروج لإقامة حفل للفنان فضل شاكر على مسرح «Coca-Cola Arena» في دبي يوم 5 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «عودة الغايب المنتظرة»، مع تقديم الحفل باعتباره ليلة استثنائية تجمع الجمهور بصوت الفنان وإحساسه المميزين.

وأثار الإعلان المتداول تفاعلًا بين محبي فضل شاكر، خاصة مع الاهتمام المتزايد بأخباره الفنية والحفلات المرتقبة التي تحمل اسمه، إلا أن نجله محمد سارع إلى توضيح حقيقة الأمر، واضعًا حدًا للتكهنات بشأن وجود موعد جديد لوالده في الإمارات.

ونشر محمد فضل شاكر صورة الإعلان عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»، وأرفقها بكلمة باللغة الإنجليزية هي «FAKE!!»، في إشارة واضحة إلى أن الإعلان المتداول مزيف ولا يعكس موعدًا مؤكدًا لحفل يحييه والده في دبي.

وجاءت رسالة محمد حاسمة ومباشرة، إذ استهدف من خلالها تنبيه الجمهور إلى ضرورة التحقق من صحة الإعلانات المتعلقة بحفلات فضل شاكر، وعدم الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.

تحذير من الحفلات الوهمية باسم فضل شاكر

لم يقتصر موقف محمد فضل شاكر على نفي صحة الإعلان الخاص بحفل دبي، بل حمل أيضًا تحذيرًا لمحبي والده من الوقوع ضحية للحفلات الوهمية التي قد تستخدم اسمه وشعبيته للترويج لفعاليات غير حقيقية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تحظى فيه أخبار فضل شاكر باهتمام واسع من الجمهور، خصوصًا مع الإعلان عن حفله ضمن موسم الرياض، وما صاحبه من إقبال على شراء التذاكر، وهو ما يجعل التحقق من تفاصيل أي حفل جديد أمرًا ضروريًا لتجنب الالتباس أو التعرض للخداع.

وشدد محمد، من خلال المنشور الذي شاركه، على أهمية عدم تصديق أي إعلان عن حفل لوالده ما لم يصدر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، في رسالة تهدف إلى حماية الجمهور من المعلومات غير الدقيقة، والحفاظ على حقوق محبي الفنان الراغبين في حضور حفلاته.

كما يعيد الموقف تسليط الضوء على ظاهرة استغلال أسماء الفنانين في إعلانات غير موثوقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحفلات تحظى باهتمام جماهيري كبير، إذ قد تدفع رغبة الجمهور في مشاهدة نجومه المفضلين إلى التفاعل سريعًا مع الإعلانات المتداولة قبل التأكد من صحتها.

موسم الرياض يشهد إقبالًا كبيرًا على حفل فضل شاكر

في المقابل، تتواصل الاستعدادات للحفل المرتقب الذي يستعد فضل شاكر لإحيائه ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت عنوان «عودة الغايب»، في مناسبة ينتظرها محبوه بعد فترة طويلة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية.

وشهد الحفل اهتمامًا ملحوظًا من الجمهور، مع نفاد التذاكر المطروحة، الأمر الذي دفع إلى الإعلان عن ليلة إضافية يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، استجابة للإقبال على الحفل الأول والرغبة في إتاحة فرصة أكبر أمام محبي الفنان لحضور هذه المناسبة.

ويعكس الإقبال على الحفل حجم الاهتمام الذي لا يزال يحظى به فضل شاكر، الذي ارتبط اسمه على مدار سنوات بمجموعة من الأغنيات الرومانسية التي تركت حضورًا لدى الجمهور العربي، بفضل صوته وأدائه العاطفي وأسلوبه الغنائي المميز.

كما أضاف الإعلان عن ليلة ثانية مزيدًا من الزخم إلى أخبار الحفل، في وقت يتابع فيه الجمهور تفاصيل المشاركة المرتقبة ضمن برنامج موسم الرياض، الذي يستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية.

وبينما تتزايد التساؤلات بشأن الحفلات المقبلة التي قد يحييها فضل شاكر، جاء نفي نجله ليؤكد ضرورة التمييز بين المواعيد المعلنة رسميًا والإعلانات التي لا تستند إلى معلومات موثوقة

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تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تذاكر من حفل فضل شاكر

وفي سياق متصل، كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، قد كشف عن إلغاء عدد من التذاكر الخاصة بحفل فضل شاكر المقرر إقامته يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعاد تركي آل الشيخ نشر بيان صادر عن شركة «Webook» السعودية، المسؤولة عن حجز التذاكر، أوضحت فيه أن إجراءات الإلغاء تأتي ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة السوق السوداء، وحماية حقوق الجمهور، وضمان وصول التذاكر إلى المشترين الفعليين.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من الممارسات التي قد تؤثر في عدالة بيع التذاكر وإتاحتها للجمهور، بما يضمن تنظيم عملية الحجز بصورة أكثر شفافية، ويحد من استغلال الطلب المتزايد على الفعاليات الفنية.

ويأتي هذا التحرك في ظل الاهتمام الذي صاحب حفل فضل شاكر منذ الإعلان عنه، والإقبال الذي أدى إلى نفاد التذاكر، وهو ما جعل تنظيم عملية البيع ومواجهة إعادة طرح التذاكر بطرق غير رسمية من الأمور المهمة لضمان حصول الجمهور على فرص عادلة للحضور.

بين نفي حفل دبي وترقب موسم الرياض.. فضل شاكر في صدارة الاهتمام

ويأتي نفي محمد فضل شاكر للحفل المزعوم في دبي بالتزامن مع مرحلة تشهد اهتمامًا متجددًا بأخبار والده الفنية، خاصة مع اقتراب موعد حفله ضمن موسم الرياض والإعلان عن ليلة إضافية بعد نفاد التذاكر.

وبينما ينتظر الجمهور الحفل المرتقب في السعودية، يظل التحقق من الأخبار المتعلقة بالمواعيد الجديدة أمرًا أساسيًا، في ظل انتشار الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية تداول معلومات غير دقيقة بشأن أماكن الحفلات وتواريخها.

ومن خلال رسالته التحذيرية، حرص محمد فضل شاكر على توضيح حقيقة الإعلان المتداول، داعيًا بصورة مباشرة إلى الحذر من العروض الوهمية التي تستخدم اسم والده، في خطوة تهدف إلى تجنب تضليل الجمهور وحماية محبي الفنان من الوقوع ضحية لأي إعلانات غير موثوقة.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه موعد دبي المتداول محل نفي من جانب محمد فضل شاكر، تتجه الأنظار إلى حفل «عودة الغايب» ضمن موسم الرياض يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والليلة الإضافية المقررة يوم 23 أكتوبر، وسط ترقب لمعرفة تفاصيل الظهور الفني المرتقب لفضل شاكر أمام جمهوره.