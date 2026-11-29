في مشهد يوجع القلب، ظهر شخص وهو يجري أمام نعوش شقيقه وأطفاله، بعد ما فقد 5 أفراد من أسرته في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، في مأساة لم تترك له سوى وجع الفراق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لعبدالفتاح أثناء وصول آخر نعشين، في مشهد تختلط فيه الدموع بالحزن، بعدما فقد شقيقه وأطفاله الأربعة في الحادث، الذي غيّر حياته إلى الأبد.

ولم تكن رحلة عبدالفتاح محمد علي وأسرته، مساء الأربعاء، سوى رحلة عائلية عادية، كان من المفترض أن تنتهي بفرحة حضور حفل زفاف، وصور تذكارية، وعودة إلى المنزل تحمل ذكريات ليلة سعيدة.

لكن الطريق الدائري بمنطقة الوراق كان له رأي آخر، فتحولت الرحلة إلى مأساة، وانتهت حياة 5 أفراد من عائلة واحدة تحت ألسنة اللهب، لتجد الأسرة نفسها أمام فاجعة يصعب استيعابها، بعد ما رحل الأب وطفلاه يوسف ومحمد، وكذلك أميرة وعلياء، ابنتا شقيقه.

وكان عبدالفتاح يستقل سيارة «سوزوكي فان» في طريقه إلى حفل الزفاف، وبرفقته الأطفال، قبل أن يجدوا أنفسهم في قلب الحريق الهائل الذي اندلع أعلى الطريق الدائري.

ودقائق قليلة كانت كافية لتحويل الطريق إلى جحيم، بعد ما اصطدمت السيارة بناقلة المواد البترولية، فانقلبت الناقلة وتسربت حمولتها، واشتعلت النيران وامتدت إلى السيارات المحيطة، لتتحول الرحلة العائلية إلى مأساة فقد فيها عبدالفتاح شقيقه وأطفال الأسرة الخمسة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشاهد المؤلمة، داعين الله أن يربط على قلب عبدالفتاح، ويصبره على فراق شقيقه وأطفال الأسرة، وأن يرحم الضحايا ويجعلهم من أهل الجنة.