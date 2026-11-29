نجت أسرة مكونة من 4 أفراد، بينهم طفلان، وسائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، من حادث مروع بعدما اشتعلت النيران في سيارة ملاكي على الطريق الدائري الأوسطي، في الاتجاه المؤدي إلى المعادي وحلوان، إثر انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الشبورة المائية.

نجاة أسرة وطفلين وسائق من حريق سيارة على الدائري الأوسطي بسبب الشبورة

وتسبب الحادث في اندلاع حريق بالسيارة، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع الواقعة مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر في الأرواح، بعدما تمكن جميع مستقلي السيارة والسائق من النجاة.

وتأتي الواقعة في ظل التحذيرات المتكررة من الشبورة المائية وتأثيرها على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الأحد، الأمر الذي يستدعي من قائدي المركبات توخي الحذر، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان مناسبة بين السيارات لتفادي الحوادث.