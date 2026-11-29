كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بتغيب شقيقه عقب خروجه من منزله مستقلاً دراجته النارية بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تم ضبط شقيق القائم على النشر (سائق مركبة توك توك "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت) حال قيادته مركبة "التوك توك" وسيره عكس الإتجاه بأحد الشوارع بمدينة الدلنجات معرضاً حياته والمواطنين للخطر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبسؤال القائم على النشر (عامل- مقيم بذات العنوان) أقر بعلمه بأن شقيقه تم ضبطه لإرتكاب ذات المخالفة ، وإدعائه ذلك للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضد شقيقه.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





