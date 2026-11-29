شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات الدورة الثانية من منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الإفريقي (InoVesTri 2026)، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام بالقاهرة، وذلك ضمن جلسة رفيعة المستوى بعنوان «من الرؤية إلى التنفيذ: السياسات الحكومية لتحفيز الاستثمار وتسريع التحول الصناعي في إفريقيا»، وأدارتها الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، بمشاركة كل من الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حسام الدين مصطفى، نائب وزير النقل للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والسفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والأستاذ مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري مع إفريقيا

وخلال مشاركته، استعرض مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انعكاسات التحولات العالمية على حركة التجارة والاستثمار، موضحًا ما تشهده سلاسل الإمداد العالمية من اضطرابات وتحديات، وهو ما غيّر آليات القرار الاستثماري، لتصبح الجغرافيا القادرة على تأمين مدخلات الإنتاج وضمان الوصول إلى الأسواق المستهدفة من العوامل الرئيسية في اختيار وجهات الاستثمار.

وأكد أن مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدمان حلًا عمليًا بفضل الموقع الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن اقتصادية قناة السويس تمثل منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ، وتيسير الإجراءات الجمركية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير. كما أشار إلى تنامي ثقة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث حصلت على المركز الأول إفريقيًا والسابع عالميًا ضمن تصنيف المناطق الحرة العالمية لعام 2026 الصادر عن مؤسسة fDi Intelligence التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز.

وفي سياق متصل، تناول مصطفى شيخون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي، وتوظيف إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم الشراكة مع دول القارة، مستعرضًا جهود الهيئة في هذا الشأن، ومؤكدًا دورها كعضو مؤسس لمنظمة المناطق الحرة والاقتصادية الإفريقية، وما تقدمه من دعم لمساندة الدول الإفريقية في إنشاء مناطقها الاقتصادية.

و أشار إلى اعتزام طرح فكرة التشبيك الصناعي بين المناطق الاقتصادية والصناعية الإفريقية على منظمة المناطق الحرة والاقتصادية الإفريقية، بما يدعم التكامل والاندماج بين هذه المناطق، ويتيح فرصًا أوسع للتعاون في سلاسل الإمداد والإنتاج، والانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المشترك وتحقيق القيمة المضافة، من خلال تبادل الخبرات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأدوية، والصناعات الهندسية والكيماوية.

وتأتي الدورة الثانية من منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الإفريقي في إطار تعزيز الحوار حول مستقبل الاستثمار والتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية، بمشاركة عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية ومجتمع الأعمال من مصر وعدد من الدول الإفريقية، حيث يناقش المنتدى الفرص الاستثمارية الواعدة، وسبل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، ودور الابتكار والتمويل والشراكات الاقتصادية العابرة للحدود في دعم التنمية، وتعزيز التكامل بين الاقتصادات الإفريقية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بالقارة.