شهد شاطئ بورسعيد بنطاق حي الشرق، الخميس 26 نوفمبر 2026، تنفيذ مبادرة مجتمعية لتنظيف الشاطئ والحفاظ على البيئة البحرية، بمشاركة 70 متطوعًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة.

جاءت المبادرة بقيادة مؤسسة أثر مصر للتنمية المستدامة، وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية JICA، وإدارة السياحة والمصيف والشاطئ، والإدارة العامة لشئون البيئة، وحي الشرق، وشركة نهضة مصر، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات التعليمية والطلاب والمتطوعين.

بورسعيدبمشاركة 70 متطوعًا.. جمع 157 كجم من المخلفات خلال مبادرة لتنظيف شاطئ بورسعيد

وتضمنت الفعاليات تنظيم ندوة توعوية حول إدارة المخلفات وإعادة التدوير، أعقبها تقسيم مساحة 1000 متر مربع من الشاطئ إلى 7 مناطق عمل، تولى خلالها المتطوعون أعمال التنظيف وجمع المخلفات وفرزها حسب أنواعها، ثم وزنها وتسجيل النتائج وتحليلها.

وأسفرت أعمال المبادرة عن جمع 157 كجم من المخلفات المتنوعة، تصدرتها المخلفات البلاستيكية بوزن 37 كجم، تلتها المخلفات البحرية بوزن 30 كجم، ثم المخلفات الخشبية بوزن 26 كجم، فيما جرى تسليم المخلفات إلى شركة نهضة مصر لنقلها والتعامل معها وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأكدت المبادرة أهمية تكاتف الجهود التنفيذية والمجتمعية للحفاظ على نظافة شواطئ بورسعيد، ونشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.