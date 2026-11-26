نشب حريق، قبل قليل، داخل السكن الإداري المخصص للعاملين بمطعم شهير فى محافظات مصر في منطقة الجولف بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب الحريق، وجرى الدفع بفريق من إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، والذي وصل إلى موقع الحادث خلال دقائق من اندلاع النيران.

حريق بسكن عمال مطعم شهير في بورسعيد.. والماس الكهربائي وراء اشتعال النيران دون إصابات

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل إحدى غرف السكن، ما أدى إلى اشتعال النيران بها، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية أو الوحدات المجاورة، وذلك بفضل سرعة التعامل مع البلاغ.

وانحصرت الخسائر المادية في احتراق عدد 2 سرير، كل منهما مكون من طابقين، بالإضافة إلى دولاب، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين العاملين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه، وتحرير المحضر اللازم، فيما تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.