عقد الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والوقوف على جاهزية الإدارات التعليمية والمدارس لتنظيم العملية الامتحانية وفق الضوابط والتعليمات الوزارية.

بدوي يضع اللمسات الأخيرة استعدادا لعقد بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الاعدادية

جاء ذلك بحضور الأستاذة هيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني، والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص، والأستاذ محمد عطية مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، والأستاذة إيمان شادوفة مدير إدارة التعليم الإعدادي، والدكتور وائل حجازي مدير إدارة التعليم الثانوي.

وأكد الأستاذ محمود بدوي خلال الاجتماع أن تعليم بورسعيد يواصل استعداداته المكثفة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، من خلال مراجعة جاهزية المدارس واللجان الامتحانية، والتأكد من توافر التجهيزات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في مناخ آمن ومنضبط، مع تحقيق الانضباط داخل اللجان وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العملية الامتحانية.

وشدد مدير المديرية على الالتزام بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا على ضرورة إحكام الاستعدادات مع مراعاة الدقة في إعداد وتجهيز أوراق الامتحانات، والالتزام بضوابط أعمال التصحيح والمراجعة، وتوفير الرقابة اللازمة داخل اللجان، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأستاذ محمود بدوي ضرورة تنفيذ التوجيهات الوزارية بشأن تطبيق القواعد والضوابط المنظمة للامتحانات بكل دقة وحسم، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس، وتقديم الدعم الفني اللازم، لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والدقة في جميع مراحلها.