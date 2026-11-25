أهدت الكتلة البرلمانية بمحافظة بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مصحفًا شريفًا، في لفتة تقديرية تعكس روح التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تقديرًا لجهوده التنموية المتواصلة في مختلف القطاعات، وما تشهده المحافظة من خطوات جادة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وخاصة الجهود المبذولة في ملف الإسكان والعمل على توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات أبناء بورسعيد

محافظ بورسعيد: مستمرون في مد جسور الصلة والتواصل مع نواب المحافظة لتعزيز التعاون وتحقيق مطالب المواطنين

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد الكتلة البرلمانية، الذي ضم بالإنابة عن الكتلة أعضاء مجلس النواب عادل اللمعي، وأحمد فرغلي، وحسن عمار.

وأعرب النواب عن تقديرهم لما يبذله محافظ بورسعيد من جهود ملموسة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، مشيدين بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحرصه على التواصل الدائم معهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، بما يعزز تكامل الأدوار ويسهم في سرعة التعامل مع الملفات التي تمس احتياجات المواطنين.

من جانبه، أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا حرصه على استمرار مد جسور التواصل والتعاون مع أعضاء الكتلة البرلمانية، وتعزيز التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من أن العمل بروح الفريق الواحد وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والخدمية، والاستجابة لتطلعات ومطالب أبناء بورسعيد