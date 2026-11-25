خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لفتت اهتمام جمهورها.

إطلالة نرمين الفقي..

وارتدت نرمين الفقي فستانا طويلا باللون الذهبي المائل إلى الشامبين، تميز بتصميم مجسم أبرز رشاقتها، مع تطريزات ونقوش هندسية متداخلة أضفت عليه لمسة من الفخامة والأناقة.

واعتمدت نرمين الفقي على فستان بتصميم مكشوف الكتفين، مع قصة ضيقة من الأعلى وانسيابية عند الجزء السفلي، فيما جاء الخصر محددا ليمنح الإطلالة مزيدا من الأنوثة.

ومن الناحية الجمالية، تركت نرمين الفقي شعرها الأسود منسدلا بتموجات ناعمة على كتفيها، واختارت مكياجا هادئا بألوان متناسقة مع لون الفستان، ما أبرز جمال ملامحها.

وتفاعل متابعو الفنانة مع الصور، وأشادوا بأناقتها واختيارها المميز للفستان الذهبي الذي جمع بين الفخامة والأنوثة.