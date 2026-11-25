قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بعدد من الأنشطة الرئاسية خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقبال رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان، وتناول عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وأشار مدبولي إلى ما شهده اللقاء من تأكيد دعم مصر للسودان ، والتزام مصر بدعم وحدة وسيادة واستقرار السودان، ورفضها وإدانتها أي محاولات تستهدف النيل من أمنه أو من مؤسساته الوطنية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه استقبال علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، في مجال البترول والطاقة .

وأشار رئيس الوزراء الى أن صندوق النقد الدولي أعلن إتمام المراجعة الثامنة والاخيرة لمصر، لافتا إلى أنه برنامج وطني خالص .