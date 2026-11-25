أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيارات التي شهدتها مصر خلال أقل من أسبوع لقيادات ثلاث دول عربية، هي ليبيا والعراق والسودان، عكست عمق العلاقات والتعاون المشترك، وشهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاقتصادية المهمة.

أنشطة اقتصادية بالغة الأهمية

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء حكومة ليبيا ورئيس وزراء العراق ورئيس وزراء السودان، لم تقتصر على الأهداف السياسية، وإنما شهدت أيضًا أنشطة اقتصادية بالغة الأهمية وتوقيع العديد من الاتفاقات بين مصر وهذه الدول.

وأضاف أن التفاهمات شملت مشروعات كبيرة في مجالات الطاقة والاقتصاد وإعادة الإعمار، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق العربية.