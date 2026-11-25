في إطار حرص قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على دعم مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة وتوسيع فرص حضورهم في الفعاليات العلمية المتخصصة، شارك وفد من طلاب مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة وفريق العمل بالجامعة في فعاليات المؤتمر الدولي السادس للطب النفسي وعلم النفس (PsychoConf 2026)، والذي عُقد بالقاهرة، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالي الطب النفسي وعلم النفس.

وجاءت المشاركة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبالتنسيق والإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبقيادة الدكتورة سمر رجب حافظ، مديرة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، التي تقود جهود المركز لدعم مشاركة الطلاب وإتاحة الفرص أمامهم للحضور والتفاعل في مختلف المحافل العلمية والمجتمعية.

وحرص المركز على توفير مترجمة لغة الإشارة من فريق العمل، بما أتاح للطلاب الصم وضعاف السمع متابعة فعاليات المؤتمر والتفاعل مع جلساته، كما شهدت الفعاليات تكريم الأستاذة/ ماجدة شنودة صادق، مترجمة لغة الإشارة بفريق المركز، تقديرًا لجهودها في دعم إتاحة التواصل وتعزيز مشاركة الطلاب.

وشهد المؤتمر حضور ومشاركة عدد من الشخصيات والقيادات البارزة، من بينهم الأستاذ الدكتور/ عادل مدني، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر ومدير المؤتمر، والأستاذ الدكتور/ عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأستاذ الدكتور/ كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور/ أيمن محمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، وفضيلة الدكتور/ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين.

وتعكس هذه المشاركة حرص قطاع التعليم والطلاب ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة على تعزيز حضور الطلاب في المحافل العلمية، وتوسيع آفاق خبراتهم ومعارفهم، وترسيخ بيئة جامعية أكثر إتاحةً وشمولًا.

جامعة عين شمس.. إتاحة تفتح آفاقًا، ومشاركة تصنع أثرًا.