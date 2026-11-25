أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، أن البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي «جسر» جمع أنظمة التعليم الفني والتكنولوجي التي تتيح للطلاب مسارات تعليمية وتدريبية مختلفة، بما يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية واحتياجات سوق العمل ، ومن أبرزها :

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد أهم مسارات التعليم الفني التي توفر خيارًا مناسبًا للطلاب الراغبين في التخصص في مجالات مهنية محددة، من خلال منظومة تعليمية قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن شراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، من خلال ١٠٠ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية و٣٨ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية ألمانية ضمن إجمالي ٢٢٥ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية توفر أحدث النظم والمعايير الدولية في الدراسة والتدريب العملي داخل المؤسسات والشركات الشريكة، بما يربط التعليم الأكاديمي بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة، ويضمن اكتساب الطلاب المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.

نظام التعليم والتدريب المزدوج

يوفر نظام التعليم والتدريب المزدوج مسارًا تعليميًا يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل مواقع العمل، حيث يقضي الطلاب جزءًا من الأسبوع في المدرسة لدراسة الجوانب النظرية، بينما يتلقون التدريب العملي داخل الشركات أو المصانع أو المنشآت المتخصصة في مجالات دراستهم، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات المهنية والتعرف على متطلبات بيئة العمل بصورة مباشرة.

مراكز التميز

تقوم مراكز التميز على تطوير منظومة التعليم والتدريب في قطاع مهني محدد بصورة شاملة، من خلال شراكة تجمع عددًا من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع نفسه، والتي تسهم في الاستثمار في المدارس وتطوير المناهج والتخصصات وتوفير التجهيزات وفرص التدريب العملي، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاع بمختلف مجالاته.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإطلاق الرسمي لـ«البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي» (JISR)، بهدف إعادة تشكيل الصورة الذهنية للتعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الوعي بالفرص الواعدة التي يتيحها، وتسليط الضوء على المسارات التعليمية والمهنية المتنوعة المتاحة أمام الشباب، بما يفتح آفاقًا أوسع لمستقبلهم المهني.

ويأتي إطلاق برنامج «جسر» في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بطبيعة هذا المسار التعليمي وما يوفره من فرص واعدة للتعلم والتدريب والتوظيف، فضلًا عن إبراز أهمية المهارات التكنولوجية والمهنية في مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.

ويستهدف البرنامج بناء وعي مجتمعي إيجابي بالتعليم الفني والتكنولوجي، وتصحيح المفاهيم المرتبطة به، من خلال إبراز النماذج الناجحة لخريجي هذا القطاع، والتعريف بالتخصصات النوعية والفرص المهنية التي تتيحها، فضلًا عن تسليط الضوء على التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات المناهج القائمة على الجدارات، والتدريب العملي، والشراكات مع القطاع الخاص.