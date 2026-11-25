أعلنت مدرسة الوفاء الإعدادية بنين ، بإدارة الوراق التعليمية بمحافظة الجيزة ، منع الطلاب من تناول الاندومي في المدرسة.

ونشرت أميمة عبد الهادي مديرة المدرسة ، على الصفحة الرسمية للمدرسة على فيس بوك ، تحذيرات للطلاب كشفت خلالها عن أن أضرار الاندومي تتمثل في : أنه يسبب السمنة وزيادة الوزن ، ويحتوي على نسبة عالية من الملح ، ويرفع ضغط الدم ، ويؤدي لمشاكل في الكلى ، ويقلل من التركيز والذاكرة ويحتوي على مواد حافظة مضرة.

وعلى جانب آخر ، بدأت المدارس أمس الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 ، عقد التقييم المبدئي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ، كتدريب للطلاب.

جاء ذلك إلتزاما بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي قررت رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، أن يكون موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، خلال الفترة من 24 نوفمبر 2026 حتى 26 نوفمبر 2026

حيث إلتزمت مديريات التربية والتعليم، بـ موعد التقييم المبدئي للصفوف الأول والثاني الابتدائي المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم ، وتم التأكيد على أن التقييم في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والرياضيات واللغة الإنجليزية ، علما بأن هذا التقييم يعتبر تدريب فقط على أداء الامتحانات.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي تتم عن طريق معلم المادة داخل الفصل ، وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى والتوجيهات الأخرى المشاركة ، ويتم تحفيز التلاميذ على تحسين أدائهم ، وذلك من خلال أنماط تحفيزية متنوعة ، وهدف هذه التقييمات هو تهئية التلاميذ للتعامل مع اختبارات الفصل الدراسي الأول.