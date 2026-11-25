أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حصولها على إشادة أممية جديدة من إدوارد بيجبيدر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بيجبيدر أشاد بجهود إصلاح التعليم في مصر وخفض الكثافات الطلابية وتحسن مستوى الطلاب في القراءة والكتابة ومنظومة التعليم الدامج

ونشرت وزارة التربية والتعليم فيديو يكشف عن أبرز تصريحات المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وجاءت أبرز التصريحات كما يلي :

زرت احدى المدارس الحكومية في الإسكندرية وأعجبت كثيرا بما لمسته ، من حيوية و نشاط لدى الأطفال والشباب داخل المدرسة ، وكذلك بما لاحظته من اهتمام وحيوية لدى المعلمين ، وكان من الرائع حقا أن أرى أطفالا لديهم رغبة حقيقية في التعلم ، ومعلمين يؤدون عملهم بجدية واهتمام ، فقد كان مشهدا إيجابيا للغاية

تعمل مصر على تسريع وتيرة الإصلاح التعليمي بما يضمن تعزيز مهارات القراءة والكتابة إلى جانب الرياضيات

من المهم للغاية الحد من اعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية بحيث لا يتجاوز العدد 50 طالبا في الفصل الواحد وهو أمر بالغ الأهمية و قد لاحظت تطبيق هذا التوجه داخل المدرسة التي زرتها، كما لاحظت التوجه نحو الانتقال من نظام الفترتين الدراسيتين إلى نظام الفترة الواحدة وهو ما تحقق بالفعل في الإسكندرية ، حيث تعمل المدارس بنظام الفترة الواحدة ، ومن الأمور المهمة أيضا زيادة أعداد المعلمين داخل الفصول الدراسية ، وتتكامل هذه الإجراءات جميعها من أجل تحسين عملية التعلم وتعزيز قدرات الطلاب في القراءة والكتابة

نحن بحاجة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية ، ويعد وضع حد أقصى يبلغ 50 طالبا في الفصل خطوة مهمة للغاية لتحسين بيئة التعلم ، كما يسهم ذلك في تعزيز قدرة المدارس على توفير فصول دراسية دامجة تتيح دمج الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الطلاب ، وهو أمر بالغ الأهمية ، وكذلك يتيح هذا التوجه للمعلم بيئة أفضل للإستماع إلى الطلاب والتفاعل معهم ويعزز قدرته على إدارة الفصل وتقديم العملية التعليمية بجودة أفضل

أعتقد أن ما شاهدته من الوزير كان مثيرا للاهتمام للغاية حيث انتقلت من طاولة إلى أخرى وطلبت من الأطفال قراءة بعض الجمل باللغة العربية ، وقد شعرت بسعادة كبيرة عندما لاحظت أن الأطفال أصبحوا أكثر تمكنا من القراءة مقارنة بما كانوا عليه قبل بضع سنوات ، وأعتقد أن هذا النوع من التقييم المباشر هو ما نحتاج إليه للتحقق من مدى فاعلية الإصلاح التعليمي وقياس النتائج التي تحققت على أرض الواقع

نعمل معا على دعم الوزارة في وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لضمان حصول الأطفال على تعليم جيد يحقق لهم التعلم المنشود

كان من اللافت للغاية أن أرى استخدام نماذج تعليمية جديدة في تدريس الرياضيات ، لا تقتصر على مجرد تكرار القواعد والمعادلات ، وانما تركز على فهمها واستيعابها ، واعتقد أن هذا تحديدا هو نوع من التدريب ، الذي نحتاج إلى تقديم الدعم للوزارة فيه بما يضمن تطوير مناهج دراسية أكثر ارتباطا بإحتياجات الأطفال وأكثر قدرة على تحقيق تعلم ذي معنى بالنسبة لهم