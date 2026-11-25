بدأ توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ زيارة لليمن صباح اليوم الأربعاء

وذكر فليتشر ان الاستجابة الانسانية الدولية فى اليمن تواجه ضغوطا هائلة قد تصل بها الى نقطة الانهيار وذلك بسبب النقص الحاد في التمويل

و طالب مسؤول الأمم المتحدة بأن يقوم الحوثيون بالافراج الفوري وغير المشروط عن موظفى المنظمة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لديهم وحماية كوادر المنظمة وضمان سلامتهم وشدد على ضرورة الضغط من أجل تأمين وصول انساني امن ومستدام الى المدنيين المحتاجين للمساعدة مع إيلاء أولوية عاجلة بشكل خاص لمدينة تعز .

وأكد فليتشر ان اليمن يعد المكان الذي تبتعد فيه المنظمة أكثر من أي وقت مضى عن تحقيق طموحها المتمثل في ايصال المساعدات المنقذة للحياة إلى 87 مليون شخص هذا العام .و ان الوضع فى اليمن يزداد سوءا وتتعمق الأزمة وأشار الى انه منذ تجدد القتال فى شهر أغسطس نزح مايصل الى أكثر من 364 ألف شخص من ديارهم من بينهم عشرات الالاف خلال الأسبوع الماضي وحده .

وأضاف أن القتال وانعدام الأمن والقيود الصارمة المفروضة على طرق الامداد الرئيسية تحرم العائلات من الوصول الى الغذاء والدواء اللازمين لبقائهم على قيد الحياة ويعانى الملايين من الجوع