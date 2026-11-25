مع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا خلال فترات التقلبات الجوية، تتجدد التحذيرات الطبية من الممارسات العلاجية الخاطئة التي يلجأ إليها البعض بحثًا عن التعافي السريع، خاصة مع انتشار وصفات وخلطات علاجية على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج لما يُعرف بـ«حقنة البرد» باعتبارها حلًا سحريًا للتخلص من الأعراض خلال ساعات.

تخفيف آلام المرض والعودة سريعًا

وبين الرغبة في تخفيف آلام المرض والعودة سريعًا إلى ممارسة الحياة اليومية، قد يقع البعض في أخطاء صحية تؤدي إلى مضاعفات غير محسوبة، أبرزها الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية والحقن دون استشارة طبية.

وفي هذا السياق، حذر أستاذ متخصص في أمراض الصدر والحساسية من الانسياق وراء هذه التريندات، مؤكدًا أن التعامل الصحيح مع نزلات البرد يبدأ بتقييم الحالة وتحديد طبيعة الإصابة، وليس بتناول الأدوية عشوائيًا.

الخلطات العلاجية المنتشرة عبر مواقع التواصل

وحذر الدكتور محمد صدقي، أستاذ الصدر والحساسية بطب الأزهر، من الانسياق وراء تريندات «حقن البرد» والخلطات العلاجية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية أو اللجوء إلى الحقن دون وجود داعٍ طبي يستدعي ذلك.

وقال صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع شريف نورالدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن التقلبات الجوية، خاصة خلال فصل الخريف، تسهم في انتشار أدوار البرد بين الأطفال والكبار، موضحًا أن التعامل مع هذه الإصابات يجب أن يختلف وفقًا للحالة الصحية لكل شخص.

حساسية الصدر والأمراض التنفسية

وأوضح أستاذ الصدر والحساسية ضرورة التفرقة بين الأشخاص الأصحاء الذين يعانون أعراضًا بسيطة لنزلات البرد، وبين المرضى الذين لديهم تاريخ مرضي مع الأمراض المزمنة أو حساسية الصدر والأمراض التنفسية، نظرًا لاختلاف احتمالات تعرض كل فئة للمضاعفات.

وأشار إلى أن مرضى حساسية الصدر والسدة الشعبية المزمنة من الفئات الأكثر احتياجًا للانتباه عند الإصابة بالعدوى التنفسية، خاصة المدخنين الذين يعانون البلغم المستمر وضيق الشعب الهوائية، إذ قد تتسبب الإصابة بالفيروسات أو العدوى البكتيرية في تفاقم الأعراض وحدوث مضاعفات تنفسية.

الإصابة بفيروس كورونا

وأضاف أن الحالات التي تعاني أعراضًا فيروسية بسيطة، سواء كانت الإصابة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي، يمكنها خلال الأيام الأولى التعامل مع الأعراض من خلال الراحة والإكثار من تناول السوائل الدافئة، مع استخدام الباراسيتامول عند ارتفاع درجة الحرارة.

وجدد التحذير من التعامل مع المضادات الحيوية باعتبارها علاجًا أساسيًا لكل نزلات البرد، مؤكدًا أن تحديد الاحتياج إليها يجب أن يستند إلى تقييم طبي لطبيعة الإصابة، وليس إلى تجارب الآخرين أو الوصفات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.