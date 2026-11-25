أكد سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، خلال مؤتمر تعديل قانون الشركات، أن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون جاءت نتاجاً لمخرجات المنتدى الاقتصادي، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس لتيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن تقديم الخدمات، موجهاً الشكر لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لإنجاز هذه التعديلات.



وأوضح عرفة أن الحزمة الجديدة تتضمن 48 تعديلاً تمس أكثر من 45 مادة ما بين تعديل واستحداث وإلغاء، لتسجل بذلك ثاني أكبر حركة تعديلات تشهدها اللائحة التنفيذية منذ صدور القانون عام 1981، والأكبر على الإطلاق دون المساس بنصوص القانون نفسه، مشدداً على أن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في مضمونها وتأثيرها المباشر على مناخ الأعمال وليس في حجمها العددي فحسب.



واستعرض مساعد وزير الاستثمار المحاور الرئيسية للتعديلات، مشيراً إلى وضع دليل محدد بالقواعد والإجراءات والمدد الزمنية الخاصة بأعمال التقييم، حيث اقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على التحقق من صحة التقييم دون التدخل في أعماله الفنية، مع إسناد مهام التقييم إلى خبراء متخصصين، وإنشاء سجل بالهيئة يكون القيد فيه مجاناً دون أي رسوم، بالاستعانة بالسجلات القائمة لدى البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة والجهات الحكومية المعنية مثل هيئتي التنمية الصناعية والسياحية، مع تحديد حد أقصى يبلغ 30 يوماً لإنهاء إجراءات التحقق من التقييم، يجوز مدها في حالات محددة.



وأضاف عرفة أن التعديلات استجابت لمطلب حيوي للمستثمرين يتمثل في إتاحة تحويل المنشآت الفردية إلى أحد الأشكال القانونية للشركات، وذلك بالتنسيق مع السجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية، موضحاً أن الوضع السابق كان يضطر صاحب المنشأة الفردية الراغب في التوسع وضم شركاء إلى تصفية نشاطه وتأسيس شركة جديدة، مما يفقده تاريخه التجاري وعملاءه، لافتاً إلى أن هذا التعديل يفتح المجال أمام نحو 1.2 مليون منشأة فردية قائمة للتحول إلى الكيان المؤسسي والنمو.



وأشار مساعد الوزير إلى أن التعديلات شملت أيضاً السماح للشركات العاملة في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة بإصدار سندات قبل سداد رأس المال المصدر بالكامل، بعدما كان هذا الإجراء مقتصراً في السابق على الشركات العقارية وشركات التمويل فقط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير بدائل تمويلية أوسع لها.



واختتم سعيد عرفة تصريحاته بالإشارة إلى تقوية دور اتفاقات الشركاء والمساهمين باعتبارها مطلباً أساسياً للمستثمرين، فضلاً عن تنظيم عقود التمويل القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية لأول مرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، موضحاً أن غياب هذه الآلية في السابق كان يدفع الشركات الناشئة إلى التأسيس خارج البلاد للاستفادة من التمويل المبدئي، بينما يضمن التنظيم الجديد حقوق جهات التمويل وينظم عملية إصدار الأسهم أو الحصص وفق معامل المبادلة المتفق عليه بين الأطراف.